Главными событиями уходящей недели стали распад правительственной коалиции, обнародование информации о выдаче Эстонией международного ордера на арест бизнесмена Олена Иванова, а также решение американской администрации о возобновлении программы военной помощи странам Балтии.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Распад правительства, выдача ордера на арест Олега Иванова, возобновление программы военной помощи США странам Балтии
Распад правящей коалиции
В понедельник в 13:00 собрался коалиционный совет, чтобы обсудить правительственный кризис. Социал-демократическая партия, «Ээсти 200» и Партия реформ должны были решить, продолжат ли они совместную работу. В 13:15 глава социал-демократов Лаури Ляэнеметс вышел из здания Стенбока и заявил журналистам: «Сделано!»; это означало, что социал-демократы изгнаны из коалиции.
Вскоре премьер-министр Кристен Михал на пресс-конференции заявил, что происходит реформа правительства: «Долгое время существовала ситуация, при которой две партии были правыми, а одна - левой. В то время, когда необходимо принимать решения, нельзя бесконечно возвращаться к ним и пересматривать их. Необходимо принять решения и двигаться дальше».
Михал (Партия реформ) отметил, что в новой коалиции, состоящей из Партии реформ и «Ээсти 200», 52 голоса, но премьер рассчитывает на поддержку других депутатов.
Теперь перевес голосов в парламенте весьма незначителен. На последних выборах Партия реформ получила в Рийгикогу 37 мест, но она также может рассчитывать на поддержку Марии Юферевой-Скуратовски, которая перешла к реформистам из Центристской партии, и Алара Ланемана, который перешел из EKRE. Таким образом, де-факто у них 39 голосов.
«Ээсти 200» получила на выборах 14 мест, но после исключения из партии Зюлейхи Измаиловой число депутатов во фракции сократилось до 13. В общей сложности Партия реформ и «Ээсти 200» могут рассчитывать на 52 голоса.
О том, что правительство Партии реформ и «Ээсти 200» может начать сокращение государственных расходов с расформирования Департамента окружающей среды, ответственного за охрану природы, под руководством оперативной группы, подчиняющейся офису Кейта Каземетса, рассказала Кристина Каллас («Ээсти 200»).
В среду, 12 марта, состоялось собрание правлений Партии реформ и «Ээсти 200», на котором было принято решение начать коалиционные переговоры. Было объявлено, что переговоры стартуют в субботу, 15 марта.
До назначения новых министров покинувших членов правительства заменили в соответствии с порядком замещения министров.
Министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса заменит министр иностранных дел Маргус Цахкна, министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман - министр климата Йоко Алендер, министра инфраструктуры Владимира Света - министр финансов Юрген Лиги, а министра здравоохранения Рийну Сиккут - министр социальной защиты Сигне Рийсало.
После возвращения Лаури Ляэнеметса и Рийны Сиккут в Рийгикогу парламентские места покинули Эдуард Одинец и Прийт Ломп.
Выдача ордера на арест Олега Иванова
В четверг стало известно, что Эстония некоторое время назад объявила в международный розыск обладателя эстонского гражданства Олега Иванова, известного своими пророссийскими взглядами, однако поводом для этого стали вовсе не его высказывания, а предполагаемое мошенничество с криптовалютами.
Несмотря на то, что сам Иванов утверждает, что покинул страну из-за страха преследования за свои убеждения, оказалось, что еще в прошлом году Государственная прокуратура Эстонии без лишнего шума выдала международный ордер на его арест: основанием для этого послужили не госизмена или антигосударственная деятельность, а его криптовалютный бизнес.
«На сегодняшний день Олег Иванов уже почти год объявлен в международный розыск. Летом прошлого года я ходатайствовал перед уездным судом о заочном аресте Иванова. Суд ознакомился с предоставленными доказательствами и признал подозрения в совершении преступления достаточно вескими для вынесения постановления о заочном аресте. Теперь остается дождаться, когда Иванова задержат и выдадут Эстонии», - заявил государственный прокурор Вахур Верте.
Возобновление программы американской военной помощи странам Балтии
В среду стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио дал указание возобновить военную помощь США странам Балтии.
Не так давно новая администрация Соединенных Штатов захотела выяснить, соответствуют ли программы внешней помощи приоритетам страны, и временно приостановила оказание связанной с безопасностью помощи странам Балтии. Теперь стало известно, что госсекретарь Марко Рубио подписал указ, в рамках которого США восстанавливают помощь балтийским государствам.
Оказывается, еще 7 марта Рубио подписал указ, в котором говорится, что США продолжат финансирование военной помощи странам Балтии.
Страны Балтии получили от Соединенных Штатов помощь на десятки миллионов долларов, которые были использованы для укрепления обороноспособности.
В рамках созданной в 2020 году Балтийской инициативы безопасности (Baltic Security Initiative, BSI) Министерство обороны США поддерживает развитие независимой обороноспособности Балтийских стран и их совместной совместимости в рамках оборонного сотрудничества.
В прошлом году в рамках инициативы странам Балтии было выделено 228 млн долларов, в 2023 году - 225 млн, а в 2022 году - 169 млн долларов. Основное внимание при использовании финансирования уделяется развитию воздушной обороны, осведомленности о морской ситуации и укреплению возможностей сухопутных войск.
Анонсирование визита в Эстонию наследника британского престола
В четверг канцелярия президент Эстонии сообщила о том, что его королевское высочество принц Уэльский посетит нашу страну на следующей неделе.
Президент Эстонии Алар Карис встретится с принцем Уэльским в Кадриорге 20 марта в рамках визита наследника британского престола в Эстонию.
21 марта, в пятницу, принц Уэльский отправится в Тапа, где встретится с британскими военными, проходящими службу в составе союзных войск НАТО, информирует канцелярия президента Кариса.
Кроме того, принц Уэльский посетит украинскую школу и встретится с представителями Союза зеленых технологий Эстонии, чтобы узнать больше об инновационных решениях в области экологии и устойчивого развития.
Арест подозреваемого в убийстве в Мыйзакюла
Во вторник суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал на два месяца 30-летнего жителя, которого подозревают в смертельном нападении на 47-летнюю знакомую.
По предварительным данным, пострадавшая, получившая ножевое ранение в ногу, могла скончаться от потери крови.
По информации прокуратуры, вечером в воскресенье полиция получила сообщение о том, что 30-летний местный житель в муниципалитете Мульги нанес 47-летней женщине ножевое ранение в ногу. Когда полицейские прибыли на место происшествия, потерпевшая уже была мертва. Подозреваемого задержали по обвинению в убийстве.
Лыунаская окружная прокуратура подала в Тартуский уездный суд ходатайство об аресте обвиняемого, так как, по мнению прокурора, оставаясь на свободе, он может совершить новые преступления.
Во вторник Тартуский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял фигуранта дела под стражу на два месяца. Расследование продолжается, чтобы установить все обстоятельства преступления.