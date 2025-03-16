НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Распад правительства, выдача ордера на арест Олега Иванова, возобновление программы военной помощи США странам Балтии

Распад правящей коалиции

В понедельник в 13:00 собрался коалиционный совет, чтобы обсудить правительственный кризис. Социал-демократическая партия, «Ээсти 200» и Партия реформ должны были решить, продолжат ли они совместную работу. В 13:15 глава социал-демократов Лаури Ляэнеметс вышел из здания Стенбока и заявил журналистам: «Сделано!»; это означало, что социал-демократы изгнаны из коалиции.

Вскоре премьер-министр Кристен Михал на пресс-конференции заявил, что происходит реформа правительства: «Долгое время существовала ситуация, при которой две партии были правыми, а одна - левой. В то время, когда необходимо принимать решения, нельзя бесконечно возвращаться к ним и пересматривать их. Необходимо принять решения и двигаться дальше».

Глава Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс. Фото: Tairo Lutter

Михал (Партия реформ) отметил, что в новой коалиции, состоящей из Партии реформ и «Ээсти 200», 52 голоса, но премьер рассчитывает на поддержку других депутатов.

Теперь перевес голосов в парламенте весьма незначителен. На последних выборах Партия реформ получила в Рийгикогу 37 мест, но она также может рассчитывать на поддержку Марии Юферевой-Скуратовски, которая перешла к реформистам из Центристской партии, и Алара Ланемана, который перешел из EKRE. Таким образом, де-факто у них 39 голосов.

«Ээсти 200» получила на выборах 14 мест, но после исключения из партии Зюлейхи Измаиловой число депутатов во фракции сократилось до 13. В общей сложности Партия реформ и «Ээсти 200» могут рассчитывать на 52 голоса.