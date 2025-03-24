Украинский политолог Владимир Фесенко заявил Rus.Postimees, что критики Каи Каллас станут первыми жертвами большой войны, если она начнется.
Критики Каи Каллас «подставляют задницу Путину»: политолог из Киева
17 марта ведущая немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на свои источники сообщила, что в ЕС все больше тех, кто недоволен работой Каи Каллас на посту Верховного представителя ЕС по международным делам и политике безопасности. В статье «Дела у Каи Каллас идут не очень хорошо» подробно перечисляются все претензии к бывшему премьер-министру Эстонии.
После этой публикации Кая Каллас скорректировала свою риторику относительно целей, которые преследует ЕС, помогая Украине.
«Когда другие тебя поддерживают, то ты лидер. А когда ты пытаешься делать что-то, с чем другие не согласны, то ты вроде как неудачник. Действуя только по накатанной, невозможно продвигать необходимые инициативы», - сказала Каллас на следующий день в ответ на просьбу прокомментировать сообщение немецких журналистов.
20 марта издание Politico оценило отказ европейских лидеров в рамках так называемого «плана Каллас» по выделению 40 миллиардов евро на военную поддержку Украины как «провал».
По словам дипломатов, общавшихся с изданием, проблемы начались уже с того, что Каллас не смогла заранее, до обнародования своей амбициозной инициативы, заручиться для нее достаточной поддержкой. Один из дипломатов даже назвал действия Каллас неуклюжими.
Верховный представитель Европейского союза по внешней политике своей антироссийской деятельностью успела разозлить многих в Европе, и именно здесь стоит искать причины критических статей о ней, считает редактор мнений Postimees Эркки Баховски Эркки Баховски.
Своими соображениями на этот счет с Rus.Postimees поделился известный украинский политолог Владимир Фесенко.
«То, что происходит вокруг Каи Каллас анализируют в Киеве. Это значимо. Дискуссии тоже идут на этот счет. Во-первых, в Киеве приветствуют позицию Каи Каллас. Ее как и ряд других европейских политиков, воспринимают именно как представителей "коалиции желающих". Но мне больше нравится другой термин, который поляки продвигали еще в прошлом году - "коалиция решительных".
Я не могу сказать, что Каллас здесь в Киеве воспринимают как несерьезного политика. Может быть только некоторые политики, которые хотят быстрейшего завершения войны и которые, скажем так, пытаются чисто политтехнологически обвинять европейских сторонников Киева в том, что они якобы являются "партией войны", которые хотят чтобы Украина воевала бесконечно. Не буду их называть. Есть у нас и такие политики. Они могут критически оценивать Каю Каллас и других европейских союзников», - сказал Фесенко.
«Но для нас очень важно, что есть политики в Европе решительные, последовательные, которые готовы нам очень активно помогать и оружием, и политическими решениями. А есть "болото нерешительных". И вот это болото, конечно, боится Каю Каллас. Они боятся, что Кая Каллас, как иногда пишут в некоторых западных и американских изданиях, втягивает мир в Третью мировую войну.
Но это голоса из болота. Тех политиков, которые, как страус прячут голову в песок и подставляют свою голую незащищенную задницу, извините за неполиткорректность, сами себя предлагая Путину», - эмоционален наш собеседник в украинской столице.
«Они думают, что эта псевдомиротворческая позиция и уход от решительных решений спасут их от войны. Нет. Опыт Второй мировой войны показывает, что именно такие страны станут первыми жертвами. Те, кто будет проявлять свою нерешительность. Поэтому критика в адрес Каи Каллас, как мне кажется, является проявлением политических разногласий внутри Европейского Союза. Когда ряд стран не готовы к совместной коллективной ответственности в вопросах безопасности», - добавил Владимир Фесенко.
В настоящее время голоса тех, кто думает так же все реже звучат на страницах европейских СМИ. При этом такие голоса звучат прямо в залах заседаний военных судов в Российской Федерации.
«Я обращался и обращаюсь в первую очередь к Европе с призывом вспомнить истоки нынешней европейской системы. С 1945 года Европа строила мир, в котором хищники не должны были больше быть хозяевами жизни - мир, основанный на принципах права, справедливости, свободы, гуманизма. Европа многого достигла на этом пути и, казалось, навсегда избавилась от массовых убийств и территориальных переделов.
Европа привыкла думать, что этот ее безопасный благополучный мир надежно защищен большим и сильным союзником за океаном. Сегодня этот ее мир в щепки разносят с двух сторон на пару два мерзавца», - заявил на прошлой неделе в своем последнем слове российский оппозиционер Александр Скобов, которого приговорили к 16 годам тюрьмы за последовательную антипутинскую позицию.
«Мы наблюдаем омерзительную попытку чисто империалистического сговора двух хищников. Еще более подлого сговора, чем мюнхенский сговор 1938 года. Если путинские аннексии будут узаконены, это обернется катастрофой для цивилизации. Европа, тебя предали, проснись и иди сражайся за свой мир! - сказал Скобов на заседании военного суда в Санкт-Петербурге. - Смерть российско-фашистским захватчикам! Смерть Путину, новому Гитлеру, убийце и подлецу! Слава Украине! Героям слава!».