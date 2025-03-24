Критики Каи Каллас «подставляют задницу Путину»: политолог из Киева

Своими соображениями на этот счет с Rus.Postimees поделился известный украинский политолог Владимир Фесенко.

Политолог из Киева Владимир Фесенко рассказал Rus.Postimees, как в Украине воспринимают итог переговоров Трампа с Путиным, март 2025 года. Фото: из личного архива Владимира Фесенко

«То, что происходит вокруг Каи Каллас анализируют в Киеве. Это значимо. Дискуссии тоже идут на этот счет. Во-первых, в Киеве приветствуют позицию Каи Каллас. Ее как и ряд других европейских политиков, воспринимают именно как представителей "коалиции желающих". Но мне больше нравится другой термин, который поляки продвигали еще в прошлом году - "коалиция решительных".

Я не могу сказать, что Каллас здесь в Киеве воспринимают как несерьезного политика. Может быть только некоторые политики, которые хотят быстрейшего завершения войны и которые, скажем так, пытаются чисто политтехнологически обвинять европейских сторонников Киева в том, что они якобы являются "партией войны", которые хотят чтобы Украина воевала бесконечно. Не буду их называть. Есть у нас и такие политики. Они могут критически оценивать Каю Каллас и других европейских союзников», - сказал Фесенко.

«Но для нас очень важно, что есть политики в Европе решительные, последовательные, которые готовы нам очень активно помогать и оружием, и политическими решениями. А есть "болото нерешительных". И вот это болото, конечно, боится Каю Каллас. Они боятся, что Кая Каллас, как иногда пишут в некоторых западных и американских изданиях, втягивает мир в Третью мировую войну.