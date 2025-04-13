Поправки к Закону о церквях и приходах

В среду в Рийгикогу прошло третье чтение поправок к Закону о церквях и приходах, также известного как законопроект о связанной с Московским патриархатом Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ). Голоса распределились следующим образом: «за» - 60 , «против» - 13 , «воздержались» - 0.

Одобрение парламентом поправок к закону означает, что ни одна церковь, монастырь или приход, действующий на территории Эстонии, не должен в своей деятельности подчиняться или быть связанным с руководящим органом, находящимся в иностранном государстве, которое представляет угрозу государственной безопасности, общественному порядку или конституционному строю Эстонии.

Не может быть никакой связи с лицом или учреждением, которое призывает к войне, террористическим преступлениям, насилию или поддерживает военную агрессию.

По сути это означает, что ЭПХЦ должна будет отойти от Московского патриархата и Русской православной церкви (РПЦ), которая оправдывает агрессию и войну в Украине и которая имеет прямое влияние на здешнюю церковь через устав.

Для выполнения требований закона нужно существенно изменить уставы и прекратить взаимодействие с церковным центром в Москве. В остальном приходы и Пюхтицкий монастырь могут продолжить свою деятельность как и прежде.

Если требования закона выполняться не будут, то министр внутренних дел имеет право обратиться в суд с требованием о ликвидации связанных с церковью юридических лиц, которые нарушают закон.

Епископ Тартуский Даниил, викарий Эстонской Христианской Православной Церкви (ЭХПЦ). Фото: Олена Соколова