Главными событиями уходящей недели стало изменение парламентом Закона о церквях и приходах, появление у берегов Аэгна танкера KIWALA, а также предъявление подозрений в преступлениях крупной судостроительной компании.
Поправки к Закону о церквях и приходах
В среду в Рийгикогу прошло третье чтение поправок к Закону о церквях и приходах, также известного как законопроект о связанной с Московским патриархатом Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ). Голоса распределились следующим образом: «за» - 60 , «против» - 13 , «воздержались» - 0.
Одобрение парламентом поправок к закону означает, что ни одна церковь, монастырь или приход, действующий на территории Эстонии, не должен в своей деятельности подчиняться или быть связанным с руководящим органом, находящимся в иностранном государстве, которое представляет угрозу государственной безопасности, общественному порядку или конституционному строю Эстонии.
Не может быть никакой связи с лицом или учреждением, которое призывает к войне, террористическим преступлениям, насилию или поддерживает военную агрессию.
По сути это означает, что ЭПХЦ должна будет отойти от Московского патриархата и Русской православной церкви (РПЦ), которая оправдывает агрессию и войну в Украине и которая имеет прямое влияние на здешнюю церковь через устав.
Для выполнения требований закона нужно существенно изменить уставы и прекратить взаимодействие с церковным центром в Москве. В остальном приходы и Пюхтицкий монастырь могут продолжить свою деятельность как и прежде.
Если требования закона выполняться не будут, то министр внутренних дел имеет право обратиться в суд с требованием о ликвидации связанных с церковью юридических лиц, которые нарушают закон.
В четверг стало известно, что представители Эстонской Христианской Православной Церкви (ЭХПЦ) и Пюхтицкого монастыря подали официальное заявление в Комиссию США по международной религиозной свободе (USCIRF), призывая обратить внимание на «продолжающиеся усилия эстонских властей по принятию дискриминационных изменений в законодательство и административного давления».
«Мы обращались письменно за последние недели к премьер-министру и новому министру внутренних дел от имени и в защиту церкви и монастыря, ставших мишенью изменения Закона о церквях и приходах. Мы стремились найти здравый компромисс на государственном уровне до принятия изменений и привлечения международных институтов. Однако нам не дали возможности провести такие встречи, и вчера закон был принят. При этом министр внутренних дел продолжает делать необоснованные заявления о монахинях Пюхтицкого монастыря как жертвах московских влияний, что ясно демонстрирует цель стигматизации, на что нельзя не отреагировать», - объяснили адвокаты Стевен-Христо Эвестус и Артур Князев.
В заявлении, направленном в США, поднимаются вопросы о возможных угрозах религиозной свободе, вмешательстве в канонические связи религиозных объединений и риске принудительного закрытия. В нем упоминаются угрозы депортации иностранных священнослужителей и монахинь, а также использование государством PR-агентства для формирования общественного мнения. По мнению адвокатов, эти меры нарушают международные стандарты религиозной свободы и подрывают демократические нормы Эстонии, оставляя неясной реальную угрозу безопасности.
Появление у берегов Аэгна подозрительного судна
Вблизи острова Аэгна в заливе Мууга в пятницу бросил якорь танкер, задержанный в итоге Силами обороны. Это первый случай задержания Эстонией судна теневого флота России. На пресс-конференции Министерства обороны командующий ВМС коммодор Иво Вярк пояснил, что цель задержания - проверка документов и юридического статуса судна.
Согласно сайту Marinetraffic, танкер KIWALA, ходящий под флагом Джибути, оказался на якоре у острова Аэгна. Это танкер для перевозки сырой нефти. Он шел в российский порт Усть-Луга вдоль территориальных вод Эстонии. Рядом с ним быстро оказались корабли военного флота Эстонии - Kindral Kurvits и M6731.
Коммодор Иво Вярк заявил на пресс-конференции, что в пятницу ранним утром военно-морской флот задержал танкер, который направлялся в Россию. Цель задержания - проверка документов и юридического статуса.
По данным PPA, танкер находится под санкциями. Во время задержания стало ясно, что у судна нет флага какого-либо государства, что делает его незаконным для плавания. Эстония использовала право задержать судно для проведения проверки.
Транспортный департамент провел проверку судна, включая осмотр его конструкции, документации и других важных аспектов.
На судне были обнаружены 24 гражданина третьих стран.
После задержания судно предоставило сертификат о флаге, однако представитель Джибути сообщил, что судно не числится в их реестре. Также отсутствует информация о владельце. Капитан судна пошел на сотрудничество с властями.
Украинский государственный портал War Sanctions, который отслеживает спонсоров и соучастников военной агрессии РФ, напоминает, что танкер KIWALA находится под санкциями не только ЕС, но и Великобритании, Канады и Швейцарии.
«Танкер в период действия нефтяного эмбарго G7+, политики price-cap на российскую нефть/нефтепродукты задействован в экспорте российской нефти/нефтепродуктов из российских портов в третьи страны», - сообщает War Sanctions.
Визит Анджея Дуды в Таллинн
В понедельник вечером в Эстонию с государственным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой Агатой Корнхаузер-Дудой.
В фокусе встреч в рамках государственного визита было сотрудничество Эстонии и Польши в сфере безопасности. Обсуждения были посвящены европейской безопасности и обороне, сотрудничеству в рамках НАТО и трансатлантическим отношениям.
Также обсуждались дальнейшая поддержка Украины и вопросы, связанные с Россией и Беларусью. Обсуждения экономического сотрудничества были сосредоточены на энергетике, Rail Baltica и развитии региональных сообщений, а также на сотрудничестве в рамках Инициативы трех морей.
Дуда посетил учебный центр кибербезопасности CR14 (Cyber Range), где расположены киберполигоны НАТО и Эстонии, и ознакомился с сотрудничеством Эстонии и НАТО в области киберобороны.
Президенты Польши и Эстонии с супругами также посетили Пельгулиннскую государственную гимназию, где познакомились с эстонским образованием и учебной программой.
Визит завершился в среду приемом президента и первой леди Польши в Таллиннской ратуше, после чего на Ратушной площади прошла официальная церемония прощания.
Обыски в Baltic Workboats
Центральная криминальная полиция в четверг сообщила, что подозревает судостроительную компанию Baltic Workboats и ее руководителей в мошенничестве с субсидиями и сокрытии налоговых обязательств.
Бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции собирает доказательства в рамках уголовных дел о возможном мошенничестве с выплатой пособий, в частности, о сокрытии налоговых обязательств в крупных размерах, подделке документов и использовании поддельных документов. Первоначальные подозрения были предъявлены восьми лицам и четырем связанным с ними компаниям.
Представляющий интересы компании адвокат Карри Гинтер в тот же день выступил с комментарием по поводу предъявления подозрений:
«Я подтверждаю, что сегодня в BWB был проведен обыск и ведутся процессуальные действия. Это ситуация, к которой компания относится очень серьезно. BWB - очень крупная компания, которая работает на сложном и конкурентном рынке. Например, мир субсидий сложен и полон нюансов, и в эстонских судах часто возникают споры о том, все ли документы соответствуют ожиданиям.
Иногда выигрывает эти споры грантодатель, порой - получатель субсидии. В настоящее время мы не знаем точно, каких действий касаются подозрения и какие конкретные документы они затрагивают. Мы полностью сотрудничаем с властями и убеждены, что на все вопросы будут даны ответы. Наши предыдущие обсуждения всегда приводили к разумным результатам, а разногласия находили конструктивные решения. Несмотря на продолжающееся расследование, компания продолжит свою обычную коммерческую деятельность».
Провозглашение Закона об изменении Конституции
Президент Эстонии Алар Карис в среду провозгласил Закон о внесении изменений в Конституцию, согласно которому проживающие в Эстонии граждане третьих стран, а со следующих выборов и лица без гражданства, лишаются права голоса на местных выборах.
«Члены Рийгикогу, безусловно, понимают, что, внося поправки в Конституцию, они приняли решение с очень серьезными последствиями. Я неоднократно подчеркивал, что, по моему мнению, возможные далеко идущие последствия должны были быть всесторонне проанализированы и обдуманы, поскольку Конституция должна оставаться гарантом внутреннего и внешнего мира. Я также подчеркнул, что Рийгикогу имеет право вносить поправки в Конституцию в соответствии с правилами. Теперь, когда этот шаг сделан и члены Рийгикогу чувствуют свою ответственность, они, вероятно, задумались о том, как можно защитить единство эстонского общества в будущем», - было указано в заявлении президента.
По словам Кариса, решение, согласно которому на местных выборах могут голосовать только граждане Эстонии и стран Европейского союза, несомненно, является легитимным.
«Не менее важно, чтобы люди, лишенные права голоса, не думали, что государство хочет исключить их из общественной жизни или видит в каждом из них угрозу безопасности. Этого не достичь просто словами. Только Рийгикогу может гарантировать, что путь к получению эстонского гражданства останется открытым для людей, которые проживают здесь долгое время и лояльны к Эстонии, даже если другие страны препятствуют их свободному выбору в принятии решения о своем гражданстве», - отметил Карис.
Объявление закрытым процесса над Мехисом Виру
Во вторник начался судебный процесс по делу тренера по легкой атлетике Мехиса Виру, обвиняемого во вступлении в половую связь с несовершеннолетней против ее воли. Суд сразу же объявил рассмотрение дела закрытым.
На предварительном заседании в Тартуском уездном суде Мехис Виру не присутствовал. Суд заслушал позиции Лыунаской окружной прокуратуры и адвоката Виру. В заседании приняли участие прокуроры Ингмар Лаас и Кретель Тамм, а также адвокат Марко Пилв и представитель одной из потерпевших Тармо Пилв.
Судья Трийн Харак отметила в начале заседания, что адвокаты оформили ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме, и суд его принимает. «Поскольку обвинение основано на интимных обстоятельствах, и их возможное освещение в СМИ, а также представление доказательств могут вызвать у потерпевших психологические травмы», - пояснила она.