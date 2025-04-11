Согласно сайту Marinetraffic, танкер KIWALA​, ходящий под флагом Джибути, сейчас находится на якоре у острова Аэгна. Это танкер для перевозки сырой нефти. Он шел в российский порт Усть-Луга вдоль территориальных вод Эстонии. Рядом с ним прямо сейчас находятся корабли военного флота Эстонии - Kindral Kurvits и M6731.

Около полудня к танкеру подошло третье эстонское судно - катер AHTO 28.

Онлайн карта движения водного транспорта marinetraffic.com фиксирует уже три эстонских судна около танкера недалеко от острова Аэгна. Судя по карте, один из эстонских катеров причалил к танкеру около 12:00, 11 апреля 2025 года. Фото: скриншот marientraffic.com

Коммодор Иво Вярк заявил на пресс-конференции, что сегодня ранним утром военно-морской флот задержал танкер, который направлялся в Россию. Цель задержания - проверка документов и юридического статуса.

Начальник Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар сообщил, что танкер находится под санкциями. Во время задержания стало ясно, что у судна нет флага какого-либо государства, что делает его незаконным для плавания. Эстония использовала право задержать судно для проведения проверки.

Транспортный департамент в настоящее время проводит проверку судна, включая осмотр его конструкции, документации и других важных аспектов.

Если судно представляет опасность для мореплавания, оно будет задержано до устранения технических недостатков.

На судне обнаружены 24 гражданина третьих стран. Капитан судна - гражданин Китая, остальные, вероятно, граждане Мавритании.

После задержания судно предоставило сертификат о флаге, однако представитель Джибути сообщил, что судно не числится в их реестре. Также отсутствует информация о владельце. Капитан судна пошел на сотрудничество с властями.