Силы обороны Эстонии задержали танкер теневого флота России

Согласно сайту Marinetraffic, танкер KIWALA​, ходящий под флагом Джибути, сейчас находится на якоре у острова Аэгна. Это танкер для перевозки сырой нефти. Он шел в российский порт Усть-Луга вдоль территориальных вод Эстонии. Рядом с ним прямо сейчас находятся корабли военного флота Эстонии - Kindral Kurvits и M6731.

Около полудня к танкеру подошло третье эстонское судно - катер AHTO 28.

Онлайн карта движения водного транспорта marinetraffic.com фиксирует три эстонских судна около танкера недалеко от острова Аэгна. Судя по карте один из эстонских катеров причалил к танкеру около 12:00, 11 апреля 2025 года. Фото: скриншот marientraffic.com

Коммодор Иво Вярк заявил на пресс-конференции, что сегодня ранним утром военно-морской флот задержал танкер, который направлялся в Россию. Цель задержания - проверка документов и юридического статуса.

Начальник Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар сообщил, что танкер находится под санкциями. Во время задержания стало ясно, что у судна нет флага государства, что делает его незаконным для плавания. Эстония использовала право задержания судна для проведения проверки.

Транспортный департамент в настоящее время проводит проверку судна, включая осмотр его конструкции, документации и других важных аспектов.

Если судно представляет опасность для мореплавания, оно будет задержано до устранения технических недостатков.

На судне обнаружены 24 гражданина третьих стран. Капитан судна - гражданин Китая, остальные, вероятно, граждане Мавритании.

Судя по маршруту танкера, он появился на онлайн-картах в четверг утром у побережья Латвии. Утром 11 апреля танкер свернул со своего маршрута на восток после прохода мимо острова Найсаар.

Онлайн карта движения водного транспорта marinetraffic.com показывает маршрут танкера, который был задержан Силами обороны совместно с PPA недалеко от Таллинна 11 апреля 2025 года. Фото: скриншот marientraffic.com