Силы обороны Эстонии задержали танкер теневого флота России

Вблизи острова Аэгна в заливе Мууга бросил якорь танкер, задержанный Силами обороны Эстонии. На пресс-конференции Министерства обороны командующий ВМС коммодор Иво Вярк пояснил, что цель задержания - проверка документов и юридического статуса судна.
Согласно сайту Marinetraffic, танкер KIWALA, ходящий под флагом Джибути, сейчас находится на якоре у острова Аэгна. Это танкер для перевозки сырой нефти. Он шел в российский порт Усть-Луга вдоль территориальных вод Эстонии. Рядом с ним прямо сейчас находятся корабли военного флота Эстонии - Kindral Kurvits и M6731.
Около полудня к танкеру подошло третье эстонское судно - катер AHTO 28.
Коммодор Иво Вярк заявил на пресс-конференции, что сегодня ранним утром военно-морской флот задержал танкер, который направлялся в Россию. Цель задержания - проверка документов и юридического статуса.
Начальник Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар сообщил, что танкер находится под санкциями. Во время задержания стало ясно, что у судна нет флага государства, что делает его незаконным для плавания. Эстония использовала право задержания судна для проведения проверки.
Транспортный департамент в настоящее время проводит проверку судна, включая осмотр его конструкции, документации и других важных аспектов.
Если судно представляет опасность для мореплавания, оно будет задержано до устранения технических недостатков.
На судне обнаружены 24 гражданина третьих стран. Капитан судна - гражданин Китая, остальные, вероятно, граждане Мавритании.
Судя по маршруту танкера, он появился на онлайн-картах в четверг утром у побережья Латвии. Утром 11 апреля танкер свернул со своего маршрута на восток после прохода мимо острова Найсаар.
Это произошло на фоне того, что Рийгикогу в минувшую среду в третьем чтении принял поправки в Закон о Силах обороны Эстонии, чтобы иметь возможность лучше контролировать безопасность инфраструктуры в Балтийском море и при необходимости атаковать гражданские суда.
В частности, в закон о Силах обороны вводится новая статья - 47¹:
«В соответствии с международным правом, Силы обороны имеют право применять силу в морской акватории Эстонии для пресечения серьезной угрозы, исходящей от гражданского судна или иного гражданского плавсредства, угрожающей инфраструктуре, обеспечивающей бесперебойное функционирование жизненно важной услуги, объекту национальной обороны, порту, другому сооружению, техническому устройству или другому судну/плавсредству, если эту угрозу невозможно устранить никакими иными средствами, включая меры государственного надзора или меры прямого принуждения».
Законопроект направлен на подпись президенту Алару Карису.
На необходимость коррекции эстонского законодательства, затрагивающего отношения в акватории Балтийского моря, еще в начале 2023 года обращал внимание тогдашний министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. По его словам, которые два года назад были опубликованы на сайте МИД, изменения «положительно скажутся на безопасности, охране окружающей среды и защите археологических и исторических артефактов, найденных в море».
В конце 2023 года через два дня после разрушения якорем китайского судна газопровода Balticconnector стало известно, что Минобороны готовит законопроект, который позволит вдвое увеличить территорию в Балтийском море, где возможен контроль за морским транспортом.
В мае 2024 года Минобороны РФ опубликовало законопроект о пересмотре морских границ России в Балтийском море. После резко негативной реакции целого ряда стран НАТО, россияне удалили текст законопроекта из открытого доступа.
В сентябре 2024 года командующий Cилами обороны Эстонии Андрус Мерило рассказал о разработке планов по блокированию российского судоходства в Балтийском море в целях защиты.
В декабре 2024 года снова якорем гражданского судна был разрушен энергокабель Estlink-2. Ряд политиков выразили уверенность, что речь идет о диверсиях российских спецслужб. Об этом же сказал и командующий постоянной морской группой НАТО контр-адмирал Арьен Варнаар.
Однако, до сих пор правоохранительные органы, занятые расследованием, не подтвердили информацию о диверсии россиян.
В январе 2025 года Силы обороны преследовали в Балтийском море танкер «Псков», который находился в районе очередного повреждения телекоммуникационного кабеля, проложенного по дну Балтийского моря между Латвией и Швецией.
Через несколько недель экс-директор ФСБ, помощник Путина Николай Патрушев заявил, что ВМС РФ готовится к силовым действиям в случае попыток противодействия судам, которые все еще ходят в российские порты на Балтике.
«Состояние Военно-морского флота России позволяет защищать морские границы нашей страны, обеспечивать безопасность российских судов от военных угроз, - сказал тогда Патрушев. - Могу сказать, что ВМФ России уже сегодня оснащается безэкипажными катерами. Их производство значительно увеличено».
На фоне продолжающихся повреждений объектов подводной инфраструктуры Балтийского моря Rus.Postimees подробно пообщался с политиками Эстонии и Финляндии о перспективах прекращения российского судоходства вдоль берегов двух стран.
Эксперты по морскому праву в свою очередь детально объясняли Rus.Postimees, что не так с действующим законодательством Эстонии.
Один из экспертов по морскому праву предложил всем, кому интересно, как Эстония оказалась в нынешнем правовом статусе по возможностям контроля за ситуацией в Балтийском море, изучить стенограмму заседания Рийгикогу от 10 марта 1993 года, когда принимался Закон о морской границе.
«По словам министра иностранных дел Тривими Веллисте (второй глава МИД после восстановления независимости в 1992-1994 годах - прим.ред.), это был "добровольный шаг, то есть уступка морской территории". Возможно, это сделано для того, чтобы российские подводные лодки не должны были подниматься на поверхность и показывать государственный флаг при прохождении через Финский залив, как требует 20-я статья Конвенции ООН по морскому праву», - на условиях анонимности говорил этот профессиональный эстонский юрист.
Перспективу воздействия на «теневой флот» России при прохождении Датских проливов нам ранее подробно объяснила профессор права в Университете Южной Дании и Скандинавском институте морского права Кристина Сийг.
Чем грозит крушение хотя бы одного танкера «теневого флота» России у берегов Эстонии, нам ранее объясняли представители Greenpeace из Германии Тило Маак и Нина Ноэль.
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