НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Кончина папы римского, отклоненный Закон о церквях, военная база в Нарве

Главными событиями уходящей недели стала кончина папы римского, решение президента Эстонии не провозглашать измененный Закон о церквях и приходах, а также анонсирование создания базы Сил обороны Эстонии в Нарве.
Кончина понтифика
В пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в своей резиденции в Ватикане - Каса-Санта-Марта - скончался папа римский Франциск.
Понтифику было 88 лет.
В 9:45 утра кардинал Кевин Фаррелл, камерленго Апостольской палаты, объявил о кончине Папы Франциска следующими словами: «Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о кончине нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в Дом Отца.
Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его церкви. Он научил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и обездоленных. С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу папы Франциска бесконечной милосердной любви Единого и Триединого Бога».
В начале апреля папа римский ненадолго появился на сцене в инвалидном кресле, с дыхательной трубкой в носу. Это было его первое появление на публике после пяти недель лечения в больнице.
В тот же день президент Эстонии Алар Карис выразил глубокие соболезнования Ватикану и всему римско-католическому миру в связи со смертью его святейшества папы Франциска, назвав его выдающимся моральным авторитетом и достойным голосом в глобальном обществе.
«Папа Франциск был духовным лидером, чье служение несло ясное послание человечности, заботы и чувства справедливости. Он неизменно отстаивал бедных, отверженных и мир, призывая весь мир к большей ответственности и взаимопониманию, - указал Карис. - Его деятельность по продвижению справедливости, охране окружающей среды и межрелигиозному диалогу оставила глубокий след как в церкви, так и в международном сообществе. Своей простотой и искренностью он сумел обратиться к самым разным людям по всему миру, выразив духовность, которая не пугала, а объединяла».
Решение президента не провозглашать Закон о церквях и приходах
Как известно, 9 апреля Рийгикогу принял в третьем чтении поправки к Закону о церквях и приходах, в случае вступления в силу которых Эстонская православная христианская церковь (ЭПХЦ) должна будет разорвать свою связь с Москвой. 24 апреля президент Эстонии Алар Карис заявил, что не будет провозглашать этот закон.
«Московский патриархат подрывает суверенитет и демократию государств, однако в такой редакции поправка к закону противоречит статьям 40, 48 и 11 Конституции, непропорционально ограничивая свободу объединений и вероисповедания», - заявил президент Карис.
Глава государства считает необходимым заново обсудить и принять закон в Рийгикогу, приведя его в соответствие с Конституцией Эстонской Республики.
«Неоднозначный запрет на внешние связи вызвал бы правовые споры и может привести к тому, что аналогичные ограничения можно будет вводить в отношении всех объединений, включая политические партии», - сказал Карис.
Президент Карис отметил, что действующее законодательство уже позволяет тщательно контролировать деятельность религиозных объединений. «Проблема не в отсутствии правовых механизмов, а в их использовании. При необходимости эти инструменты нужно применять более решительно», - подчеркнул он.
О том, что если бы Закон о церквях и приходах был проработан более тщательно, президент смог бы его провозгласить, чуть позднее заявил юридический советник Аларa Кариса Хент Кальмо.
По его словам, формулировки закона нельзя назвать тщательно проработанными.
«Текущая редакция закона настолько общая и неоднозначная, что невозможно четко определить, какие действия разрешены, а какие запрещены для организаций. Такие расплывчатые формулировки неизбежно приведут к затяжным судебным спорам, - отметил Кальмо. - Это ставит под угрозу достижение целей закона».
Он привел пример: в законе упоминается термин «руководство». «Если организация запрещена на основании того, что ее деятельностью руководит иностранное лицо, нарушавшее общественный порядок Эстонии, это крайне сложно определить и конкретизировать», - объяснил он.
Кальмо подчеркнул, что в пояснительной записке к закону упоминается статья 48 Конституции, которая регулирует деятельность объединений и политических партий.
«Если такую неопределенность, как в отношении связи с иностранными субъектами, так и в отношении запретов, перенести на политические партии или некоммерческие организации, то любое руководство со стороны иностранного лица окажется под запретом. Это заставляет задуматься, какие последствия такая формулировка может иметь для свободы слова и выражения», - отметил Кальмо.
Он подчеркнул, что при ограничении свободы вероисповедания, объединений или деятельности политических партий необходимо быть особенно осторожными. «Мы не должны вводить расплывчатые запреты, которые могут создать атмосферу страха и препятствовать любым действиям, выходящим за рамки строгого соответствия демократическому обществу», - заключил Кальмо.
«Мы, безусловно, не намерены отказываться от наших целей», - заявил председатель конституционной комиссии Рийгикогу Андо Кивиберг («Ээсти 200»), комментируя решение президента Алара Кариса не провозглашать поправки к Закону о церквях и приходах.
«Мы внимательно ознакомимся с доводами президента и обсудим их в конституционной комиссии. Мы будем действовать так, как требует закон», - указал глава комиссии.
Кивиберг заявил, что причины, по которым было внесено изменение в закон, не исчезли, а только усугубились, что, в свою очередь, означает, что ими следует заниматься.
«Я верю, что президент будет добросовестно и ответственно выполнять свои обязанности и обязательства. У него, вероятно, были веские причины, по которым он принял такое решение, но у Рийгикогу также были веские причины, по которым мы приняли свое решение. Мы, безусловно, не должны отказываться от нашей цели», - подчеркнул депутат.
Решение о создании военной базы в Нарве
В среду стало известно, что Силы обороны Эстонии намерены укрепить свое присутствие на восточной границе, создав в Нарве военную базу, где разместятся свыше двухсот военнослужащих и подразделения союзников.
Генерал-майор Вахур Карус рассказал, что создание базы призвано подчеркнуть сильное присутствие эстонского государства в Нарве и помочь жителям привыкнуть к военным как естественной части городской жизни.
По словам Каруса, планируется создать одну базу, на которой будут по ротации находиться разные подразделения. «Они будут выполнять здесь боевое дежурство, а затем возвращаться в Йыхви или Тапа для продолжения обычной подготовки», - объяснил генерал-майор.
Мэр Нарвы Катри Райк сказала, что узнала о плане создания военной базы из новостей, как и все в Эстонии, и упрекнула власти страны в плохой коммуникации.
«Идея военной части в Нарве обсуждалась давно, я помню эти разговоры еще с 1999 года, когда приехала в город. Тогда говорили о необходимости большего присутствия государства в Нарве, и военная база упоминалась как один из способов это показать. Но тридцать лет назад ситуация была другой. Сейчас главный вопрос - почему именно в Нарве и так близко к границе? Эти вопросы задают все, и я тоже их задаю. Проблема в плохой коммуникации: решение не обсуждалось заранее ни с городом, ни с его жителями», - сказала Райк.
Предъявление подозрений Елене Глебовой
Сотрудники бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции в четверг предъявили руководителю ледового холла «Тондираба» Елене Глебовой подозрение в нарушении запрета на совершение действия и мошенничестве при получении льгот. Таллиннская городская управа расторгнет с ней трудовой договор.
Согласно предварительному подозрению, руководитель спортивного центра принимала решения в отношении связанного с ней НКО и заключала с этой организацией договоры на использование залов и площадок центра. Руководителю также предъявлено подозрение в мошенническом получении льготы: по версии следствия, она предоставила в Фонд спортивной подготовки и информации ложные сведения о тренерской работе.
Расследование находится на начальной стадии, и речь идет о предварительном подозрении, которое может измениться по мере продвижения следствия.
Ольгерд Петерселль, окружной прокурор по экономическим и коррупционным преступлениям, отметил, что при выполнении публичных обязанностей необходимо руководствоваться интересами общества.
«Все должностные обязанности должны исполняться честно и прозрачно, соответственно, решения по поводу использования публичных средств не должны определяться чьими-либо личными интересами», - подчеркнул Петерселль.
Руководитель бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Айвар Сепп заявил, что это серьезный случай, когда, по подозрению, руководитель действовал из корыстных побуждений, злоупотребив доверием, связанным с занимаемой должностью.
Жестокое убийство в Йыгева
В среду, 23 апреля, полиция задержала в Йыгева двух девушек - 16 и 15 лет, и 16-летнего юношу, которых подозревают в убийстве 49-летнего мужчины, совершенном во вторник. По ходатайству прокуратуры суд в четверг вечером взял подозреваемых девушек под стражу.
Во вторник, 22 апреля, около 23:00, полицейский патруль заметил на улице Яама в Йыгева женщину, размахивавшую руками. Она подвела сотрудников к мужчине, лежавшему на земле без сознания. Мужчину жестоко избили, он не подавал признаков жизни. Полицейские немедленно стали его реанимировать, к месту прибыли также медики, однако, несмотря на усилия, спасти мужчину не удалось - он скончался на месте происшествия.
Как сообщил глава Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа, сразу после случившегося было начато уголовное производство. Полиция приступила к сбору доказательств, осмотрела место преступления, проверила записи камер наблюдения и опросила возможных свидетелей.
«На основании собранных данных установлено, что к избиению 49-летнего мужчины могут быть причастны две несовершеннолетние девушки и один юноша. В среду полиция задержала их, и им было предъявлено подозрение в убийстве, совершенном с особой жестокостью», - рассказал Реймаа.
По его словам, ранее задержанные не привлекались к уголовной ответственности. Сейчас полиция тщательно проверяет все обстоятельства: характер отношений между подозреваемыми и жертвой, возможные мотивы, а также прочие детали произошедшего.
Приговор по делу о манипулировании результатами спортивных соревнований
Харьюский уездный суд в четверг признал Антона Середу, Николая Лысанова, Антона Любева, Артура Середу, Андрея Ломова и Анатолия Лысанова виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц.
Согласно обвинению, до 2022 года Антон Середа и Николай Лысанов организовали группу, специализирующуюся на договорных матчах, деятельность которой была направлена на манипулирование результатами футбольных игр с целью получения финансовой выгоды. Обвинение охватывает три футбольных матча, состоявшихся в Эстонии, и два - в Латвии.
Для совершения преступления Антону Середе и Николаю Лысанову потребовалось привлечь в преступную группу футболистов, готовых сыграть на заранее согласованный результат в выбранных матчах, а также лиц, имеющих учетные записи на указанных ими платформах для ставок, чтобы делать ставки на заранее известный исход.
По мнению суда, обвинение было полностью доказано. Суд лишь отметил, что два из договорных матчей остались на стадии тестирования, поскольку добиться желаемого результата, несмотря на договоренность, не удалось.
При вынесении наказания суд учел, что ни один из обвиняемых ранее не был судим, преступление относится ко второй степени тяжести, а также принял во внимание степень вины.
Суд приговорил обвиняемых к условным срокам лишения свободы: Антона Середа - к двум годам и шести месяцам, Николая Лысанова - к двум годам, Антона Любева - к одному году и трем месяцам, Артура Середа, Андрея Ломова и Анатолия Лысанова - к одному году и одному месяцу лишения свободы.
Испытательные сроки были установлены следующим образом: Антону Середе - три года, Николаю Лысанову - два года и шесть месяцев, Антону Любеву - два года, Артуру Середе, Андрею Ломову и Анатолию Лысанову - один год и восемь месяцев.
По словам государственного прокурора Вахур Верте, речь шла не о типичном случае мошенничества, которых в эстонских судах ежегодно рассматриваются десятки, а о решении, которое впервые за последние годы внесло ясность в вопрос о том, как государство может привлекать к уголовной ответственности организаторов договорных матчей.