НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Кончина папы римского, отклоненный Закон о церквях, военная база в Нарве

Для совершения преступления Антону Середе и Николаю Лысанову потребовалось привлечь в преступную группу футболистов, готовых сыграть на заранее согласованный результат в выбранных матчах, а также лиц, имеющих учетные записи на указанных ими платформах для ставок, чтобы делать ставки на заранее известный исход.

По мнению суда, обвинение было полностью доказано. Суд лишь отметил, что два из договорных матчей остались на стадии тестирования, поскольку добиться желаемого результата, несмотря на договоренность, не удалось.

При вынесении наказания суд учел, что ни один из обвиняемых ранее не был судим, преступление относится ко второй степени тяжести, а также принял во внимание степень вины.

Суд приговорил обвиняемых к условным срокам лишения свободы: Антона Середа - к двум годам и шести месяцам, Николая Лысанова - к двум годам, Антона Любева - к одному году и трем месяцам, Артура Середа, Андрея Ломова и Анатолия Лысанова - к одному году и одному месяцу лишения свободы.

Испытательные сроки были установлены следующим образом: Антону Середе - три года, Николаю Лысанову - два года и шесть месяцев, Антону Любеву - два года, Артуру Середе, Андрею Ломову и Анатолию Лысанову - один год и восемь месяцев.

Государственный прокурор Вахур Верте. Фото: Sander Ilvest