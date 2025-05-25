НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Правительство за школьными партами, 17 лет для Айво Петерсона, лишение депутата неприкосновенности

Главными событиями уходящей недели стало начало прений на судебном процессе над Айво Петерсоном, выездное заседание эстонского правительства в Нарвской эстонской гимназии, а также лишение Калле Лаанете депутатской неприкосновенности.
Заседание правительства в Нарвской эстонской гимназии
Правительство Эстонии отправилось на этой неделе в Ида-Вируский уезд, чтобы, в числе прочего, провести там в четверг заседание кабинета министров.
Цель поездки правительства в Ида-Вирумаа состояла в том, чтобы встретиться с местными жителями, предпринимателями и руководителями самоуправлений.
22 мая правительство Эстонии провело рабочее заседание в Нарвской эстонской гимназии, в ходе которого обсуждались темы, касающиеся будущего региона.
Директор гимназии Ирене Кяосаар утром организовала экскурсию по зданию для министров, и вместе с учителями ответила на многочисленные вопросы гостей.
Министр образования и науки Кристина Каллас сказала, что когда в четверг утром она проводила урок на эстонском языке в первом классе Нарвской Кесклиннаской школы, все дети ее понимали и также отвечали на эстонском языке.
Позднее, когда уже журналисты осматривали школу, в одном из классов состоялось совещание правительства. Один за другим туда приглашались высокопоставленные государственные чиновники и руководители государственных предприятий.
На пресс-конференции после заседания премьер-министр Кристен Михал заявил, что правительство приняло решение инициировать специальное планирование и стратегическое исследование воздействия на окружающую среду для атомной электростанции мощностью 600 мегаватт.
В качестве еще одного важного решения он отметил, что центр Европейского пограничного и берегового агентства Frontex будет переведен из Таллинна в Нарва-Йыэсуу, а Нарвский учебный центр Академии МВД будет преобразован в учебный центр Frontex Северной Европы. По словам Михала, это означает, что вместе с базой Сил обороны, которая рассчитана на подразделение численностью до батальона, присутствие людей, связанных с государством, в этом районе увеличится примерно на 500 человек.
В-третьих, Михал упомянул, что Балтийская электростанция будет работать до 2028 года, а правительство увеличит капитал Eesti Energia на 100 млн евро - это позволит госкомпании увеличить объем инвестиций на миллиард евро и построить новую электростанцию, работающую на природном газе.
Из гимназии министры направились в Нарвский музей, где директор Мария Сморжевских-Смирнова, недавно избранная Эстонским европейцем года, кратко познакомила их с весьма инновационной, информативной и порой юмористической выставкой, посвященной истории Эстонии.
После легкого обеда к группе присоединились руководители самоуправлений Ида-Вирумаа. Мэр Нарвы Катри Райк призвала премьер-министра сделать все возможное, чтобы удержать под контролем цены на отопление помещений для жителей Нарвы.
Начало прений на процессе над Петерсоном
В четверг, 22 мая, в Харьюском уездном суде начались судебные прения по делу Айво Петерсона, политика и одного из лидеров партии Koos, обвиняющегося в государственной измене. Ранее слушания были перенесены на месяц по просьбе защиты.
Госпрокурор Трийну Олев потребовала признать Айво Петерсона виновным в государственной измене и назначить ему наказание в виде 17 лет лишения свободы.
Также для обвиняющегося в государственной измене Дмитрия Роости прокурор потребовала наказание в виде 13, а для Андрея Андронова, обвиняющегося в ненасильственных действиях, направленных против Эстонской Республики, - 11 лет тюрьмы.
При входе в зал заседаний Айво Петерсон привлек к себе внимание: в руках - икона, на лице - широкая улыбка. Он охотно позировал фотографам, приветствовал соратников. На нем была футболка с броской надписью: «Победители никогда не сдаются, а сдавшиеся никогда не побеждают».
Каждый раз, когда прокурор упоминал российские власти, спецслужбы или ГРУ, один из обвиняемых - Дмитрий Роотси - широко улыбался и подавлял смех. Андрей Андронов, другой фигурант дела, вертелся на месте и постоянно переговаривался с Роотси. Сложилось впечатление, что ни подсудимые, ни их сторонники не воспринимают процесс всерьез.
Среди присутствующих были и родственники Петерсона, включая его дочь Хелис, с которой он часто обменивался взглядами и посылал ей воздушные поцелуи. Во время обеденного перерыва одна из родственниц Петерсона с усмешкой бросила: «Какие же они террористы? Я и не знала, думала - порядочные люди».
После того, как прокуратура огласила свои требования, атмосфера в зале суда резко изменилась. Улыбки и ироничные взгляды, сопровождавшие начало заседания, в один миг исчезли. Лица подсудимых и их сторонников стали в одночасье очень серьезными. Родственники эмоционально отреагировали на услышанное. Мать Роотси не смогла сдержать слез.
23 мая прения продолжились выступлениями адвокатов Андронова и Роотси.
Адвокат Андронова Кристина Исоковски заявила, что обвинения, выдвинутые прокуратурой, являются необоснованными. «Прокурор вырывает из контекста, дает свою субъективную оценку, и таким образом и получается работа на службы РФ», - отметила она. По ее словам, из представленного обвинения неясно, каким образом Андронов связан со структурами Российской Федерации.
Защитница также подчеркнула, что Андронов не оказывал влияния на Петерсона и не склонял его к поездке в Донбасс. «Это было личное желание Петерсона. Андронов никак его не убеждал и не вербовал. Петерсон поехал в Донбасс по собственной инициативе, чтобы задокументировать то, что там происходит», - сказала адвокат.
Адвокат Роотси Владимир Садеков заявил, что высказывания его подзащитного, хотя и звучали вызывающе, не представляли реальной угрозы. «То, что говорил Роотси, по моему мнению, абсолютно неприемлемо, но это было бравирование, позирование и тонкие формулировки. За этими словами больше ничего не стояло. Реальной угрозы для Эстонии в них не было», - отметил адвокат.
По его словам, Роотси стремился создать о себе впечатление более влиятельной фигуры, чем он является на самом деле: «Он пытался казаться больше, чем он есть на самом деле».
По мнению защиты, действия Роотси не соответствуют характеру обвинений, предъявленных прокуратурой. «Он хотел добиться своей цели, но абсолютно не той, в которой его обвиняет прокуратура. У него нет ни лица, ни статуса в Эстонии - его даже «полезным идиотом» не назовешь», - заявил адвокат.
Судья Харьюского уездного суда Катрин Микенберг в пятницу вечером прервала последнее слово Айво Петерсона, которое к тому времени продолжалось около двух часов и 15 минут.
За два с четвертью часа Петерсон успел раскритиковать обвинение, которое, по его словам, не имеет веских доказательств. «Обвинение было составлено с использованием таких клишированных фраз, как «у нас есть основания полагать», «нет причин сомневаться», «это правдоподобно», «основано на личном убеждении». Ни одно из этих клише не может быть принято в качестве доказательства», - сказал Петерсон.
Петерсон назвал себя одним из величайших патриотов, который никогда бы не предал Эстонию. «Да, я предал. Я предал войну и предал людей, которые сделали продолжение войны своим источником дохода. Я еще три года назад говорил, что эта война не закончится в пользу ни одной из сторон», - сказал Петерсон.
Судья назначила следующее заседание на 13 июня. На этом заседании Петерсон сможет закончить свое последнее слово, с последним словом смогут выступить и другие подсудимые - Андронов и Роотси.
Лишение Калле Лаанета депутатской неприкосновенности
В четверг Рийгикогу по предложению канцлера юстиции лишил депутатской неприкосновенности подозревающегося в мошенничестве члена парламента Калле Лаанета, чтобы он мог продолжить участие в судебном процессе.
За лишение Лаанета депутатской неприкосновенности проголосовали 54 из 101 члена Рийгикогу. Никто не проголосовал против. Для принятия предложения необходимо большинство членов парламента.
29 апреля генеральный прокурор страны Астрид Аси направила запрос канцлеру юстиции с просьбой предложить Рийгикогу лишить Калле Лаанета депутатской неприкосновенности, поскольку окружная прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям завершила досудебное разбирательство по уголовному делу, в рамках которого Лаанету было предъявлено подозрение в мошенничестве.
Согласно подозрению, в 2022 и 2023 годах Калле Лаанет, являясь депутатом Рийгикогу и министром юстиции, подавал заявления на возмещение расходов на аренду жилья на основании договора аренды со связанным с ним лицом. Поскольку сотрудники канцелярии Рийгикогу и Министерства юстиции не знали об этом, согласно подозрению, в качестве компенсации аренды жилья без законных оснований выплатили более 13 000 евро. Квартира принадлежала пасынку Лаанета.
В соответствии с порядком возмещения расходов на жилье для членов правительства и депутатов Рийгикогу, нельзя требовать возмещения расходов на жилье, если договор аренды был заключен со связанным с ним лицом в понимании Закона о борьбе с коррупцией.
Подозреваемый в мошенничестве депутат Рийгикогу Калле Лаанет сам выступил за снятие с себя депутатской неприкосновенности по предложению канцлера юстиции Юлле Мадизе.
Получение Эстонией права провести Евробаскет
Европейская федерация баскетбола (ФИБА-Европа) в четверг приняла решение, что финальный турнир мужского чемпионата Европы 2029 года пройдет в четырех странах, включая Эстонию. Кроме Эстонии, матчи группового турнира пройдут и в Греции со Словенией, а Испания примет как групповой этап, так и стадию плей-офф.
На заседании совета ФИБА-Европа, состоявшемся в Риге, столице Латвии, где в этом году пройдет чемпионат Европы, страны-кандидаты сначала выступили с десятиминутной презентацией, а затем ответили на вопросы членов совета.
Финляндия сняла свою кандидатуру в последнюю минуту, оставив шесть кандидатов: Эстонию, Литву, Грецию, Испанию, Словению и Нидерланды. Что касается Греции и Испании, то до принятия решения в кулуарах ходили слухи, что обе страны согласятся только на полный пакет: получить и групповой этап, и этап плей-офф. Как показали результаты, греки также согласились только на групповой этап турнира.
Таким образом, Литва и Нидерланды были лишены права на организацию. В 2027 году Литва примет женский чемпионат Европы, и, как говорят, это обстоятельство не пошло ей на пользу. В так называемой дуэли малых стран предпочтение было отдано Эстонии, а не Нидерландам, несмотря на то, что Unibet Arena в Таллинне расширится лишь к чемпионату Европы, но необходимые 10 000 мест все равно не будут достигнуты.
Одобрению заявки Эстонии способствовал тот факт, что стало ясно, что наши болельщики толпами съедутся на финал чемпионата Европы этого года в Ригу: они уже приобрели в общей сложности более 30 000 билетов.
Трагедия на поле для гольфа
Более тридцати лет проработавший присяжным аудитором Айвар Кангуст скончался во время соревнований в гольф-центре Йыэляхтме.
Союз гольфа Эстонии сообщил, что 21 мая в гольф-центре оборвалась жизнь страстного гольфиста Айвара Кангуста. «Член Estonian Golf & Country Club внес вклад в развитие гольфа как волонтер, а также как отец двух замечательных детей, которые тоже стали ярыми любителями этого вида спорта», - было сказано на сайте Союза гольфа Эстонии.
65-летний Кангуст сделал начальный удар на последней лунке, но затем внезапно упал. Несмотря на то, что Скорая помощь приехала быстро и медики приложили все усилия, спасти его не удалось.