НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Правительство за школьными партами, 17 лет для Айво Петерсона, лишение депутата неприкосновенности

Адвокат Роотси Владимир Садеков заявил, что высказывания его подзащитного, хотя и звучали вызывающе, не представляли реальной угрозы. «То, что говорил Роотси, по моему мнению, абсолютно неприемлемо, но это было бравирование, позирование и тонкие формулировки. За этими словами больше ничего не стояло. Реальной угрозы для Эстонии в них не было», - отметил адвокат.

По его словам, Роотси стремился создать о себе впечатление более влиятельной фигуры, чем он является на самом деле: «Он пытался казаться больше, чем он есть на самом деле».

По мнению защиты, действия Роотси не соответствуют характеру обвинений, предъявленных прокуратурой. «Он хотел добиться своей цели, но абсолютно не той, в которой его обвиняет прокуратура. У него нет ни лица, ни статуса в Эстонии - его даже «полезным идиотом» не назовешь», - заявил адвокат.

Судья Харьюского уездного суда Катрин Микенберг в пятницу вечером прервала последнее слово Айво Петерсона, которое к тому времени продолжалось около двух часов и 15 минут.

За два с четвертью часа Петерсон успел раскритиковать обвинение, которое, по его словам, не имеет веских доказательств. «Обвинение было составлено с использованием таких клишированных фраз, как «у нас есть основания полагать», «нет причин сомневаться», «это правдоподобно», «основано на личном убеждении». Ни одно из этих клише не может быть принято в качестве доказательства», - сказал Петерсон.