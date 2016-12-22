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Смотрите, какие классные фотографии пришли к нам на конкурс, и участвуйте в нем сами!

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

В преддверии Нового года портал Rus.Postimees совместно с Dr. Funny Gifts проводит фотоконкурс. Его победители получат по комплекту конфет в оригинальном оформлении. Смотрите, какие классные снимки уже пришли к нам на конкурс, и участвуйте в нем сами!

Dr. Funny Gifts специализируется на изготовлении конфет в оригинальных упаковках. Специально к Рождеству и Новому году была выпущена серия из трех баночек, которая станет прекрасным подарком к предстоящим праздникам.

На нашем портале будет разыграно три комплекта конфет из трех баночек. Чтобы принять участие в розыгрыше, вам необходимо прислать письмо на адрес lebedeva@dzd.ee, указав ключевое слово «НОВЫЙ ГОД» и приложив самую веселую новогоднюю фотографию. На ней вы можете быть одни, вместе с друзьями, семьей, коллегами и т.д., то есть нет никаких ограничений!

Не забудьте также указать свои контактные данные (имя и фамилию) и номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться. Розыгрыш продлится до 26 декабря. В этот же день мы объявим победителей. Снимки будут опубликованы на портале Rus.Postimees.

Конфеты от Dr. Funny Gifts. Фото: Dr. Funny Gifts

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАконфетыновый годподаркирождестворозыгрышфотоконкурс
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