Приговор зарезавшему человека в ночном клубе мужчине не удовлетворил ни прокурора, ни подсудимого

Пресс-секретарь суда Аннели Вилу сообщила, что апелляцию представили как сторона защиты, так и прокурор.

Прокурор Мерике Лугна ходатайствовала о частичной отмене приговора Фредди Леппянену – той его части, которая касается наказания. Прокурор просит приговорить его к 10 годам тюрьмы.

Защитник Фредди Леппянена, присяжный адвокат Танель Мэллас в своей апелляции просит отменить принятое 21 ноября Пярнуским уездным судом решение о признании Леппянена виновным и вынести по делу новое решение, в котором признать Леппянена виновным в инкриминируемом ему обвинении.

Окружной суд еще не принял решение, касающееся апелляций, и не назначил сроков.

Из обвинения следует, что 20 марта этого года в ночном клубе в Пайде Леппянен в ходе ссоры ударил 28-летнего мужчину, который позднее скончался в больнице от полученных ран. Помимо этого, он нанес другому, 31-летнему мужчине, два ножевых ранения.