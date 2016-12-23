Житель Тыллисте Уно давно ослеп на один глаз и поэтому, когда у него рядом с домом стала бегать большая агрессивная собака, то он испугался и перестал даже ходить в туалет во дворе. Вдобавок, мужчина сам не может посещать магазин, а помогавшая ему женщина перестала приходить, так как тоже боится собаки.

На место уже приезжала полиция, но пока она кого-нибудь не покусает и не будет подано заявление, стражи правопорядка ничего предпринять не могут. Недовольны собакой и родственники хозяина – она покусала брата хозяина и его сына. Последнему даже понадобилась помощь скорой. Однако заявление они писать не стали.

Побывал на месте и представитель волостной управы Лейно Лаул. По его словам, выхода всего два – либо животное посадят обратно на цепь, либо его придется усыпить. К крайним мерам он пока прибегать не хочет и сделал хозяевам предписание усмирить собаку и ограничить ей возможность передвижения.