Вторник, 27. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Семьям москвичей, погибших в результате авиакатастрофы под Сочи, выплатят по 1 млн рублей

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление столичного правительства об оказании помощи семьям жителей Москвы, погибших в результате крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае 25 декабря, сообщает "Интерфакс".

Документ опубликован на портале столичной мэрии в понедельник.

"Выплатить единовременную материальную помощь семьям граждан, погибших в результате крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае 25 декабря 2016 года, имевших место жительства в городе Москве, в размере 1 млн рублей (на каждого погибшего)", - говорится в постановлении.

Кроме того, власти города возместят родственникам расходы на оплату транспортных услуг, связанных с опознанием тел погибших москвичей.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкомпенсациякрушениероссиясамолетсочиту-154
По теме
Спасатели обнаружили тело командира Ту-154. Крушение могло произойти из-за перегрузки

Спасатели обнаружили тело командира Ту-154. Крушение могло произойти из-за перегрузки 8

В Черном море близ Сочи спасатели нашли и подняли на поверхность тело майора Романа Волкова - командира потерпевшего крушение самолета Ту-154 Министерства обороны РФ. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник, близкий к штабу поисковой операции.
Галерея: у посольства РФ скорбят по погибшим при крушении Ту-154

Галерея: у посольства РФ скорбят по погибшим при крушении Ту-154 1

Вчера направлявшийся из России в Сирию самолет российского Минобороны с 92 пассажирами и членами экипажа на борту рухнул в Черное море. Сегодня жители Таллинна несут к посольству РФ цветы и свечи в память о погибших при крушении Ту-154.  Невеста погибшего при крушении Ту-154: под утро Саша приходил ко мне во сне (видео)

Невеста погибшего при крушении Ту-154: под утро Саша приходил ко мне во сне (видео)

Невеста погибшего при крушении Ту-154 Александра Штуко узнала о трагедии из выпусков новостей — перед взлетом Александр прислал ей фотографию из злополучного самолета и рассказал, что в Сирии они будут садиться в сопровождении истребителей, пишет Life.ru. Источник: опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем

Источник: опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем

Тело первой жертвы авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем уже опознано, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах Москвы.
ЕЩЁ
Коммерческий текст
Limon.ee
limon.ee
Krasotka.ee
Последнее Рождество джорджа майкла
Limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee
самое читаемое на Limon.ee
Limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
Limon.ee
LIMON.EE

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
08:00
Гороскоп на 27 декабря: обязательно прочтите, чтобы день удался!
07:49
Прокуратура РФ проверит пост Божены Рынски о катастрофе Ту-154
07:41
Полиция задержала за сутки 23 нетрезвых водителя
07:31
Скончалась британская актриса Лиз Смит
07:26
Дональд Трамп раскритиковал ООН, назвав клубом по интересам
07:19
Внимание, водители: на дорогах Эстонии может быть опасно
07:10
Семьям москвичей, погибших в результате авиакатастрофы под Сочи, выплатят по 1 млн рублей
07:00
В Нарве машина сбила велосипедиста
06:54
Во вторник в Эстонии станет прохладнее
23:15
Видео: пес два дня ложился под поезд, оберегая раненую подругу на рельсах (2)
22:47
Объявлены победители фотоконкурса от Dr. Funny Gifts
22:44
Картина дня: тяжелая авария в Харьюмаа, подробности крушения Ту-154 и смерть Джорджа Майкла
22:14
"Нарва-Транс" покинули сразу семь игроков
21:58
Райт Марусте: слабое начало, госпожа президент (4)
20:38
Пожар в жилом доме: один человек погиб, второму чудом удалось выбраться
20:09
Мэр литовского города потребовал снять с елки звезду, назвав ее символом СССР (8)
19:45
Турция просит международную коалицию помочь в борьбе с ИГ (1)
19:30
В Москве в автомобиле найден мертвым топ-менеджер "Роснефти" (4)
19:18
Ночью Северные страны накроет мощный шторм
19:00
Спасатели обнаружили тело командира Ту-154. Крушение могло произойти из-за перегрузки (8)
Все новости
LimonЦеликом
Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео) (1)

Это просто мистика: фанаты Джорджа Майкла указали на загадочное совпадение в дате смерти звезды

Это просто мистика: фанаты Джорджа Майкла указали на загадочное совпадение в дате смерти звезды

Sony Music сообщила о смерти Бритни Спирс

Sony Music сообщила о смерти Бритни Спирс

08:00
Гороскоп на 27 декабря: обязательно прочтите, чтобы день удался!
07:31
Скончалась британская актриса Лиз Смит
26. дек
«Ноги шарпея»: 61-летняя Донателла Версаче показала то, что лучше не видеть
26. дек
Екатерина Андреева о нахлынувших эмоциях и слезах в эфире
KrasotkaЦеликом
О чем думает Кейт Миддлтон!? Свежие снимки принца Джорджа всколыхнули общественность (фото)

О чем думает Кейт Миддлтон!? Свежие снимки принца Джорджа всколыхнули общественность (фото) (1)

36-летняя супермодель Жизель Бундхен беременна в третий раз

36-летняя супермодель Жизель Бундхен беременна в третий раз

13 слов, которые нельзя произносить перед зеркалом

13 слов, которые нельзя произносить перед зеркалом

26. дек
Привлекаем любовь красным цветом: три полезные техники
26. дек
Десять типов женщин, от которых сбегают мужчины (1)
26. дек
Крутой рецепт хачапури (2)
25. дек
Ошибки, которые женщины совершают во время секса
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов

Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов (1)

Вопрос читателя: почему Selver выбрал такие неудобные пульты?

Вопрос читателя: почему Selver выбрал такие неудобные пульты? (1)

Рождественская экспертиза: какая кровяная колбаса самая вкусная?

Рождественская экспертиза: какая кровяная колбаса самая вкусная? (4)

23. дек
Вопрос юристу: является ли соседская постройка вблизи границы моего земельного участка законной?
Погода
Внимание, водители: на дорогах Эстонии может быть опасно

Внимание, водители: на дорогах Эстонии может быть опасно

Во вторник в Эстонии станет прохладнее

Во вторник в Эстонии станет прохладнее

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Полиция задержала за сутки 23 нетрезвых водителя

Полиция задержала за сутки 23 нетрезвых водителя

В Нарве машина сбила велосипедиста

В Нарве машина сбила велосипедиста

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
Галерея: у посольства РФ скорбят по погибшим при крушении Ту-154

Галерея: у посольства РФ скорбят по погибшим при крушении Ту-154 (1)

В Таллинне проходит традиционный забег по ориентированию в городе

В Таллинне проходит традиционный забег по ориентированию в городе

Культура
Работникам культуры повысят зарплаты

Работникам культуры повысят зарплаты

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Самые читаемые
Райт Марусте: слабое начало, госпожа президент(4)
Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)(1)
Спасатели обнаружили тело командира Ту-154. Крушение могло произойти из-за перегрузки(8)
Эстонский предсказатель Эдгар: к 2018 году Европейский союз развалится, а Керсти Кальюлайд не доработает до конца срока (10)
Видео: пес два дня ложился под поезд, оберегая раненую подругу на рельсах(2)
Топ комментариев
Скончался внук Сталина(33)
Журнал Economist номинировал Эстонию на титул «Государство года» (27)
В России 26 декабря объявлен днем траура(20)
Прямая трансляция: в Москве проходит большая пресс-конференция Путина(18)
Российский военный самолет с музыкантами и журналистами на борту потерпел крушение в Черном море
Bалюта
USD
0,957 EUR
GBP
1,173 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 23.12.2016
Все валюты
Архив
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees