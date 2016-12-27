Вторник, 27. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

На поверхность подняты все три бортовых самописца Ту-1543

"Интерфакс"
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Участники поисковой операции на месте крушения Ту-154 под Сочи подняли на поверхность все черные ящики разбившегося лайнера, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"На поверхность подняты все три бортовых самописца, их состояние визуально приемлемое, предварительно, они подлежат расшифровке", - сказал источник.

Ранее сообщалось о подъеме параметрического самописца. Он уже передан на расшифровку в один из НИИ Минобороны в Москву.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Все находившиеся на борту погибли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАту-154черные ящики
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