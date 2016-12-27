Из зданий Коплиских линий украли лестницы: ущерб составил почти 6000 евро

Сообщение о том, что из зданий на улице Лийнивахе, с закрытой территории были украдены каменные лестницы, поступило в полицию вчера. Ущерб составил 5760 евро.
Полиция возбудила уголовное дело.
В районе Пыхья-Таллинн из зданий на Коплиских линиях были украдены каменные лестницы.
Сообщение о том, что из зданий на улице Лийнивахе, с закрытой территории были украдены каменные лестницы, поступило в полицию вчера. Ущерб составил 5760 евро.
Полиция возбудила уголовное дело.
«2007-й год мы хорошо запомнили»
«2007-й год мы хорошо запомнили»
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