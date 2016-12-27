В Вырумаа 53-летнюю женщину насмерть придавило деревом

Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей причинение смерти по неосторожности.
Вчера, 27 декабря, в лесу в деревне Аугли (волость Рыуге, Вырумаа) надрубленное 32-летним мужчиной дерево упало на 53-летнюю женщину, которая шла по пролегающей вблизи дороге. Пострадавшая скончалась на месте.
Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей причинение смерти по неосторожности.
«Там есть один бар, где каждую неделю с ночь с пятницы на субботу конкретно дерутся», - предупредили меня перед поездкой в Тапа.
«2007-й год мы хорошо запомнили»
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