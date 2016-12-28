Трамп призвал США двигаться дальше, а не вводить санкции против России

"Я думаю, что нам надо двигаться дальше. Я думаю, что компьютеры серьезно усложнили нам жизнь", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, нужно ли администрации США вводить новые санкции против России, сообщает Би-би-си.

По сообщениям американских СМИ, в четверг 29 декабря Белый дом может объявить о новых санкциях против Москвы "за вмешательство в выборы".

Избранный президент США проводит рождественские и новогодние праздники в своей резиденции "Мар-а-Лого" во Флориде, где он также собеседует кандидатов на работу в своей администрации.

В ответ на вопрос журналиста о хакерских атаках Дональд Трамп заметил, что в компьютерную эпоху "никто не знает точно, что происходит".

Трамп ранее выражал сомнения в выводах американской разведки о том, что за атакой на компьютеры Демократической партии США во время избирательной кампании стоят российские хакеры.

По сообщениям СМИ, президент Обама в четверг собирается объявить о новых санкциях против России в ответ на хакерские атаки.

Сам Трамп настаивает на том, что отношения с Россией можно было бы улучшить. На прошлой неделе он заявил, что получил "очень приятное" письмо от российского президента Владимира Путина, в котором тот призывает наладить более тесные связи между двумя странами.