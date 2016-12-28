Компания Valio оштрафована на 70 миллионов евро

Высший административный суд Финляндии назначил компании Valio штраф в 70 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке, передает YLE.
Согласно решению суда, компания с 2010 по 2012 годы продавала молоко по слишком заниженной цене.
В результате проверки, проведенной антимонопольным ведомством, выяснилось, что компания в 2010 году приняла решение об искусственном занижении цен на молоко с тем, чтобы вытеснить с рынка шведского конкурента Arla Ingman.
Высший административный суд Финляндии назначил компании Valio штраф в 70 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке, передает YLE.
Согласно решению суда, компания с 2010 по 2012 годы продавала молоко по слишком заниженной цене.
Во вторник, 27 декабря, в Таллинне прошел масштабный рейд по поимке пьяных водителей «Дуют все».
Работа не для всех, здоровье – для каждого?
Дополнено в 20.43!
Добавлены фото и видео!
Если возникло малейшее подозрение на инсульт, не нужно, по словам опытного врача, самому идти в отделение неотложной помощи (EMO), необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь.
Существенно дополнено в 14.00!
Смотрите новый образ в дерзкой фотосессии!
Связь с редакцией
тел. 6662521, 6662377Пришли новость