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Российский портал назвал пять причин посетить остров Сааремаа

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Остров Сааремаа — популярное направление у путешественников. Остров окружен Балтийским морем, знаменит уникальной природой и деревенским укладом жизни, пишет trip-point.ru.

С девятнадцатого века здесь открыты спа-курорты с местными грязями, но ехать сюда стоит в первую очередь за природой и экотуризмом. Портал trip-point.ru решил рассказать о пяти важных достопримечательностях самого известного острова Эстонии.

1. ОСТАТЬСЯ НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

Главное, ради чего стоит отправиться на остров — природные красоты, недаром же на Сааремаа приезжают любители экологичного туризма. Дело в том, что местный климат куда более мягкий, чем в материковой части Эстонии, а потому флора острова Сааремаа невероятно богата. Если перейти от лирики к статистике, то выяснится, что на острове встречается около 80 процентов всех эстонских растений, при этом 120 видов растений находятся под защитой государства.

Среди природного многообразия острова особенно хочется выделить следующее: здесь произрастает 35 видов орхидей, а еще тут можно встретить редкий исландский мох. Кстати, исландский мох — это лишайник, он может расти и развиваться только в экологически чистой среде, так что его наличие на острове — показатель того, насколько идеально чисты вода, почва и воздух Сааремаа. Тем, кто увлечен ботаникой всерьез, рекомендуют посетить Вийдумяэский заповедник, где можно увидеть одну треть всех реликтовых растений Эстонии.

2. ПОСМОТРЕТЬ НА ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ И ПОПРОБОВАТЬ РЖАНОЙ ХЛЕБ

Для того, чтобы посмотреть на мельницы, все обычно едут в Голландию, но ветряные мельницы также являются символом Сааремаа, недаром же их изображают на местных сувенирных магнитах. Чтобы увидеть знаменитые мельницы, отправляйтесь в местечко Англа, где сохранилась аутентичная мельничная гора. Согласно документам, в 1925 году на горе было целых 9 мельниц, а обслуживали они окрестные хутора.

Сегодня на горе красуются 5 мельниц, четыре из них — эстонские, одна — голландская. Иностранку легко опознать, поскольку она на голову выше своих соседок. Все мельницы были построены в начале XX века, голландская — 1927 года выпуска. По большому счету, Англа представляет собой реконструкцию пасторальной эстонской деревни начала прошлого века, здесь открыт Англаский центр культурного развития, где можно познакомиться с национальными ремеслами острова, а при желании и попытаться освоить их под чутким руководством мастеров.

Ремесла традиционные настолько, насколько это вообще возможно: производство глиняной посуды, выделка шерсти, изготовление пряжи, работа с войлоком. Отдельного внимания заслуживаем пекарня, куда стоит зайти за знаменитым ржаным хлебом — это еще один символ Эстонии. Самое приятное — при покупке хлеба или местного пива в музей Англа гостей пускают бесплатно. Тут же открыт и магазин, где торгуют не только сувенирами, но и ценным, например, здесь можно приобрести домой вазы или ступки из камней.

3. ПОСЕТИТЬ КРЕПОСТЬ В КУРЕССААРЕ

Самый большой город острова — Курессааре, в Средние века он считался крупным портом и важным торговым центром. Название места переводится как «остров аистов», а возник город на месте замка священнослужителей Эзель-Викского епископства — духовно-феодальное княжество имело на Сааремаа один из своих анклавов.

Сведения о том, что близ замка имелось поселение, можно встретить в летописях, датированных 1381 годом. В шестнадцатом веке Курессааре был продан Датскому королевству, в семнадцатом веке — передан под управление Шведскому королевству, а в 1721 году город по Ништадскому мирному договору отошел Российской империи. Епископский замок — главная достопримечательность города. Крепость расположена на квадратном островке, выглядящем, словно сложная геометрическая фигура — это впечатление усиливают мощные бастионы замка.

Епископский замок дошел до нас в практически не искалеченном временем виде, здесь 7 сторожевых башен, внутри открыты музей и художественная галерея. Ну и поскольку это единственный средневековый замок Эстонии, дошедший до нас в целости и сохранности, место облюбовали любители исторических реконструкций — они часто проводят здесь рыцарские турниры.

Когда осмотрите Епископский замок, отправляйтесь гулять по самому городку — он прелестный, в стиле той самой уютной Прибалтики, какой туристы привыкли ее себе воображать.

4. СФОТОГРАФИРОВАТЬ МАЯК СЫРВЕ

Маяк на мысе Сырве — еще одна знаковая достопримечательность Сааремаа, не зря же его изображение щедро тиражируется на местной сувенирной продукции. Нынешнее здание маяка было сооружено в 1960 году, тем не менее маяк на мысе Сырве считается старейшим в Эстонии, ведь его деревянный предок был построен на этом месте купцом Эберт-Деллингсгаузеном еще в 1646 году.

Первый деревянный маяк был 34,7 метра в высоту, нынешнее здание маяка — из железобетона, а высота конструкции — 48 метров. Место идеально для эффектных фото на закате, когда утопающее в вечернем море солнце раскрашивает прибрежные волны миллионами оттенков розового и золотого.

5. ПОГУЛЯТЬ ПО КРОМКЕ КРАТЕРА ОТ МЕТЕОРИТА

Еще одна важная достопримечательность острова — кратер Каали, возникший после падения метеорита. Случилось это три с половиной тысячи лет назад, и сегодня кратер представляет собой не просто углубление в земле — на этом месте образовалось небольшое, но живописное озеро. Окружен кратер лесом, так что прогулка в его окрестностях — занятие приятное, а поскольку озеро — маленькое, то и не слишком утомительное.

Напоследок немного полезной информации. Хотя на острове много отелей, место это считается идеальным для экотуризма, потому многие гости Сааремаа останавливаются в кемпингах или же в домах местных жителей, часть комнат которых хозяева сдают туристам.  В кемпингах можно жить или в гостевых деревянных домиках, или же в палатке, которую вы взяли с собой, во втором случае вы просто арендуете в кемпинге место, на которое ставите вашу палатку.

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