Союз турфирм: в 2016 году ситуация в турсекторе начала улучшаться

Согласно статистике, за первые десять месяцев 2016 года число останавливавшихся в гостиницах зарубежных и внутренних туристов выросло на 7%, а после произошедшего в 2015 году спада число зарубежных туристов их число вновь стало расти, сообщил Союз туристических фирм Эстонии, сообщает портал Rus.err.ee.

Значительный — до 20% — прирост численности туристов произошел за счет посетивших Эстонию граждан крупных европейских стран: Польши, Испании, Италии, Франции и Нидерландов. Чаще стали приезжать в Эстонию и туристы из стран Азии.