Фестиваль отмечается в Испании на протяжении 200 лет.

В этом эпичном мероприятии могут поучаствовать все желающие. Главное, не забыть облачиться в старинную военную форму и взять собой «вооружение»: муку, яйца, петарды, огнетушители.

Начинается фестиваль в восемь утра. Мужчины, непременно женатые, объединяются для «военного переворота». Для полноты картины проводят выборы нового мэра, судей и т. д., собирают налоги, до тех пор, пока не столкнутся с «оппозиционерами». Вот с этого момента и начинается главное веселье: дабы свергнуть новоявленную власть в ход идут мука, яйца и все, что под руку попадется.