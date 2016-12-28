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Галерея: в Испании произошел "военный переворот"

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

Ежегодно, в испанском городе Иби, проводится фестиваль Els Enfarinats. Знаменателен фестиваль тем, что на центральной площади устраивается яично-мучная битва, пишет Reis.

Фестиваль отмечается в Испании на протяжении 200 лет.

В этом эпичном мероприятии могут поучаствовать все желающие. Главное, не забыть облачиться в старинную военную форму и взять собой «вооружение»: муку, яйца, петарды, огнетушители.

Начинается фестиваль в восемь утра. Мужчины, непременно женатые, объединяются для «военного переворота». Для полноты картины проводят выборы нового мэра, судей и т. д., собирают налоги, до тех пор, пока не столкнутся с «оппозиционерами». Вот с этого момента и начинается главное веселье: дабы свергнуть новоявленную власть в ход идут мука, яйца и все, что под руку попадется.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАиспанияфестиваль
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