Команда PSK Narva вместе с ребятами из Таллинна достойно представила страну. Не проиграв ни одной игры, нарвская команда завоевала звание чемпионов.

Места в турнире распределились следующим образом:

1 место Narva PSK (Эстония, Нарва);

2 место Гродно (Беларусь, Гродно);

3 место Петергоф (Россия, Санкт-Петербург);

4 место Дружина-Регион (Россия, Ленинградская область);

5 место Рубин (Россия, Кузнецк);

6 место Торнадо (Россия, Псков).

Команда Narva PSK была награждена золотыми медалями и кубком за первое место. Команды занявшие 2 и 3 места, также были награждены кубками и серебряными и бронзовыми медалями. Также были вручены памятные призы лучшим игрокам турнира – вратарю, защитнику и бомбардиру. Лучшим бомбардиром был признан нарвитянин – Денис Концеус. Тренер команды PSK – Игорь Осипенков.