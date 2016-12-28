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Фото: нарвская хоккейная команда завоевала "золото" на прошедшем в России турнире

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С 23 по 25 декабря в ледовом холле города Пскова прошел международный турнир по хоккею среди юношеских команд 2004 года рождения, в котором участвовали сильнейшие команды из России и Эстонии.

Команда PSK Narva вместе с ребятами из Таллинна достойно представила страну. Не проиграв ни одной игры, нарвская команда завоевала звание чемпионов.

Места в турнире распределились следующим образом:

1 место    Narva PSK (Эстония, Нарва);

2 место    Гродно (Беларусь, Гродно);

3 место    Петергоф (Россия, Санкт-Петербург);

4 место    Дружина-Регион (Россия, Ленинградская область);

5 место    Рубин (Россия, Кузнецк);

6 место    Торнадо (Россия, Псков).

Команда Narva PSK была награждена золотыми медалями и кубком за первое место. Команды занявшие 2 и 3 места, также были награждены кубками и серебряными и бронзовыми медалями. Также были вручены памятные призы лучшим игрокам турнира – вратарю, защитнику и бомбардиру. Лучшим бомбардиром был признан нарвитянин – Денис Концеус. Тренер команды PSK – Игорь Осипенков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАNarva PSKнарвапсковхоккей
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