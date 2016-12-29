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СМИ узнали о внеплановом ремонте Ту-154 незадолго до катастрофы

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Самолет Ту-154, потерпевший крушение 25 декабря в районе Сочи, проходил не только капитальный ремонт в 2014 году, но и внеплановый перед самой катастрофой. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на документы, изъятые следователями на Самарском авиационном заводе «Авиакор», где был произведен самолет, передает NEWSru.

Согласно этим данным, Ту-154 с бортовым номером RA-85572 поступил на завод в декабре 2016 года. Причиной внепланового ремонта стала течь крыла (разгерметизация топливного бака). После восстановления самолет был успешно испытан, и заказчик в лице Министерства обороны принял воздушное судно на работу.

25 декабря самолет, на борту которого находились 92 человека, потерпел катастрофу на пути в Сирию. Причины ЧП до конца пока не выяснены. Ожидается, что предварительные данные могут быть получены не раньше января 2017 года.

При этом накануне, 29 декабря, министр транспорта РФ Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы, сообщил о «внештатной работе техники» на борту самолета.

В этот же день начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов сообщил на пресс-конференции в Москве, что версия теракта на борту Ту-154 не исключается, однако это не обязательно должен быть взрыв. «Кроме взрыва, на борту могло быть какое-то механическое воздействие», - сказал он, отмечая, что следов пожара или взрыва на телах погибших пассажиров и фрагментах самолета не обнаружено.

Ранее из предварительно обнародованных прессой записей речевого бортового самописца следовало, что у самолета возникли проблемы с закрылками, которые, по всей видимости, убрались несинхронно, что могло стать причиной крушения.

Самолет Ту-154 номер 85572 был выпущен 29 марта 1983 года на Куйбышевском авиазаводе (сейчас авиазавод «Авиакор»), сообщала корпорация «Русские машины», куда входит самарское предприятие «Авиакор». В день авиакатастрофы Ту-154 представители следственные органы изъяли на заводе всю документацию по самолету. Было изъято 39 огромных папок с ремонтной документацией и чертежами по 2014 и 2016 годам.

В день катастрофы корпорация также отчиталась о ремонте разбившегося самолета, заявив, что капитальный ремонт был произведен в декабре 2014 года на заводе-изготовителе «Авиакор». Он был третьим по счету. С этого момента заявок на плановое техобслуживание не поступало. Соответственно, ПТО данного борта «Авиакор» не осуществлял.

В день катастрофы глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что снимать с эксплуатации самолеты Ту-154 пока преждевременно. 27 декабря стало известно, что полеты самолетов Ту-154Б-2 по решению Минобороны приостановлены до выяснения причин крушения над Черным морем. Об этом сообщал источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией. 29 декабря информацию подтвердило Минобороны. В то же время в ведомстве отметили, что эксплуатация самолетов данного типа, которые используются российскими силовыми ведомствами, будет продолжаться, несмотря на авиакатастрофу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАавиакатастрофаремонтроссиясамолетсочиту-154черное море
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