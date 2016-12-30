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Медведев «похоронил» администрацию Обамы после введения новых санкций против России

Rus.Postimees.ee
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал «антироссийской агонией» введение Соединенными Штатами новых санкций против России, передает NEWSru.

На своей страничке в Twitter он выразил сожаление по поводу того, что администрация уходящего американского президента Барака Обамы, «которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией», и добавил аббревиатуру RIP (Rest in Peace - покойся с миром. - прим. NEWSru.com), которую можно увидеть на многих могильных плитах в США.

Не успели журналисты и блогеры обсудить эти слова премьера, как президент Владимир Путин объявил, что Россия не станет отвечать на новые американские санкции, назвав действия Обамы провокационными.

«Дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа», - подчеркнул президент РФ.

Ранее в этот день в МИД РФ предложили в качестве ответа США объявить персонами нон грата 35 американских дипломатов, работающих в РФ. Речь идет о 31 сотруднике посольства США в Москве и четверых дипломатах из Генконсульства в Санкт-Петербурге, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

29 декабря Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против России в связи с приписываемыми ей хакерскими атаками. Соответствующий указ подписал Барак Обама под занавес своего пребывания в Белом доме. В рамках ограничительных мер были объявлены персонами нон грата 35 российских дипломатов, а также внесены в черный список шесть частных лиц и пять организаций, включая ФСБ и ГРУ. Санкции подразумевают блокирование имущества и запрет на въезд в США.

Под санкции, введенные Вашингтоном в связи с расследованием хакерских атак на политические партии в США, попали пять российских организаций: Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное управление Генштаба (ранее Главное разведывательное управление Генштаба, ГРУ), автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики», ООО «Специальный технологический центр» и ООО «Цифровое оружие и защита» (ЦОР).

В списке санкций против физических лиц оказались шесть человек: руководитель ГРУ Игорь Коробов, его первые заместители Игорь Костюков и Владимир Алексеев, заместитель Коробова Сергей Гизунов, а также объявленные ранее в розыск властями США по обвинению в хакерстве Алексей Белан и Евгений Богачев.

В тот же день Госдепартамент США объявил о решении выслать из страны 35 российских дипломатов. При этом отмечалось, что данная мера будет принята не только в ответ на якобы вмешательство России в президентские выборы в США, но также в ответ на враждебную кампанию против американских дипломатов в Москве. Российским дипломатам дали всего 72 часа на то, чтобы покинуть США. Сотрудники посольств и консульств пожаловались, что в канун Нового года им трудно так срочно достать билеты.

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