Трамп похвалил Путина за решение по дипломатам США: он очень умный человек

31. Декабрь 2016 09:32
Избранный президент США Дональд Трамп одобрил решение российского президента Владимира Путина не высылать американских дипломатов из страны в ответ на аналогичную меру властей Соединенных Штатов. Об этом Трамп написал в своем твиттере.
«Отличный ход. Я всегда знал, что он очень умный человек», — заявил Трамп, слова которого цитирует Газета.ru.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал новые антироссийские санкции США и заявил, что Россия не станет высылать американских дипломатов.
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