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Трамп похвалил Путина за решение по дипломатам США: он очень умный человек

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Избранный президент США Дональд Трамп одобрил решение российского президента Владимира Путина не высылать американских дипломатов из страны в ответ на аналогичную меру властей Соединенных Штатов. Об этом Трамп написал в своем твиттере. 

«Отличный ход. Я всегда знал, что он очень умный человек», — заявил Трамп, слова которого цитирует Газета.ru.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал новые антироссийские санкции США и заявил, что Россия не станет высылать американских дипломатов.

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