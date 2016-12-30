Трамп похвалил Путина за решение по дипломатам США: он очень умный человек

«Отличный ход. Я всегда знал, что он очень умный человек», — заявил Трамп, слова которого цитирует Газета.ru.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал новые антироссийские санкции США и заявил, что Россия не станет высылать американских дипломатов.