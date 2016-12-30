Руководитель A. Le Coq предрекает правительственный кризис

По его словам, Эстонии впервые придется брать кредиты для того, чтобы оплатить обещания нынешней коалиции, а также покрыть текущие расходы, сообщает Majandus24.

Он уверен, что скоро политики поймут, что источники финансирования расходов на бумаге и в реальности – это две разные вещи.

«Предсказываю, что осенью после выборов в местные самоуправления наступит первый серьезный правительственный кризис: партия IRL покажет на выборах худший результат за всю свою историю, а Центристская партия и социал-демократы серьезно поссорятся в борьбе за одних и тех же избирателей», - прогнозирует Нооп.