Суббота, 31. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

СМИ: в США сразу после вылета пропал самолет

Rus.Postimees.ee
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Небольшой самолет, на борту которого находились три человека, пропал с радаров у острова Молокаи (штат Гавайи, США). Об этом сообщила американская телекомпания CNBC со ссылкой на заявление Береговой охраны США, пишет ТАСС.

Самолет Cessna 172, как отмечается, покинул аэропорт Молокаи и направлялся в Гонолулу. По предварительным данным, в момент исчезновения воздушного судна была зарегистрирована высокая скорость ветра.

В поисково-спасательной операции задействованы самолет, вертолет и патрульный катер.

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