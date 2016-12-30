СМИ: в США сразу после вылета пропал самолет

31. Декабрь 2016 17:51
Небольшой самолет, на борту которого находились три человека, пропал с радаров у острова Молокаи (штат Гавайи, США). Об этом сообщила американская телекомпания CNBC со ссылкой на заявление Береговой охраны США, пишет ТАСС.
Самолет Cessna 172, как отмечается, покинул аэропорт Молокаи и направлялся в Гонолулу. По предварительным данным, в момент исчезновения воздушного судна была зарегистрирована высокая скорость ветра.
В поисково-спасательной операции задействованы самолет, вертолет и патрульный катер.
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