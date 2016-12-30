Названо самое страшное место в мире

Румынский лес вызвал большой интерес пользователей во всем мире — ему поставили «лайк» более 20 тысяч человек. С этим местом связано множество легенд о бесследно исчезающих людях, инопланетянах, а также выходящей из строя электронике, пишет "Лента. ру".

В список также вошел французский поселок Орадур-сюр-Глан, который был уничтожен нацистами в июне 1944-го вместе с 642 жителями. Сейчас там руины; рядом отстроили коммуну, которую назвали так же.

Одну из позиций в перечне занял ирландский замок Лип. Его владельцы О’Кэрроллы, согласно Википедии, приглашали своих врагов на обед под предлогом примирения, а потом убивали их прямо за столом или в постелях после застолья. Под обеденным залом находилась темница, в которую ничего не подозревавшие гости проваливались через люк в углу зала. На дне были острые колья, если же кто-то «промахивался», его оставляли умирать среди разлагающихся трупов.

В рейтинг также попали город Ятинга в Индии, где ежегодно в сентябре-октябре кончают жизнь самоубийством сотни птиц, заброшенный Диснейленд в Китае, недостроенное метро в Цинциннати (США) и газовый кратер в Туркменистане, который называют «Воротами в ад».