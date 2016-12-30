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Обзор: шпионские скандалы между Россией и США за последние годы

Rus.Postimees.ee
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Обвинения Вашингтона в адрес российских хакеров, которые будто бы вмешались в президентские выборы, - лишь одна из шпионских историй после 1991 года, которые омрачили взаимоотношения двух стран. Война разведок ведется все последние двадцать лет. 

2016

8 июля. В качестве реакции на нападение российского полицейкого на американского дипломата США высылают двух российских чиновников. Россия в ответ высылает двух американских дипломатов.

2015

25 января. ФБР арестовывает предполагаемого российского шпиона Евгения Бурякова, работавшего в Нью-Йорке под видом банкира. В мае 2016 года его приговаривают к двум с половиной годам тюрьмы.

12 ноября. ФСБ сообщает, что бывший полицейский Евгений Чистов приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу ЦРУ.

2013

14 мая. Москва сообщает о задержании американского дипломата Райана Фогля, который, как утверждается, пытался вербовать россиян. Его объявляют персоной нон грата, спустя пять дней он покидает Россию.

Райан Фогль. HANDOUT/REUTERS

2012

6 июня. Московский военный суд приговаривает полковника ФСБ Валерия Михайлова к 18 годам тюрьмы за передачу секретных сведений ЦРУ.

6 декабря. Отставной матрос Роберт Хофманн задержан за то, что пытался продать россиянам детали системы слежения за подводными лодками. В 2014 году его приговаривают к 30 годам заключения.

2010

27 июня. Власти США арестовывают 10 человек, подозреваемых в том, что они являются российскими агентами, которые хотят проникнуть в американские политические круги. Взятие под стражу происходит после слежки, которая длилась почти десять лет. Все они признают свою вину и освобождаются 9 июля после крупнейшего обмена шпионами сежду США и Россией после окончания холодной войны. Обмен происходит в Венском аэропорту.

Анна Чапман. David Azia/AP

2004

7 апреля. Российский эксперт по оружию Игорь Сутягин приговорен к 15 годам лишения свободы за передачу Америке разведданных о российских системах ядерной обороны. Сутягин, работавший в российском Институте США и Канады, утверждает, что невиновен. Его освобождают в 2010 году в ходе обмена.

2003

11 июня. Отставной полковник СВР Александр Запорожский приговорен к 18 годам тюрьмы за передачу секретных сведений ЦРУ. Его также обменивают в 2010 году.

Александр Запорожский./ AFP/Scanpix

2002

26 июня. Россия судит бывшего высокопоставленного офицера КГБ Олега Калугина, шпионившего на США. Сам Калугин с 1995 года живет в Америке, процесс проходит в его отсутствие.

2001

18 февраля. Американский суд приговаривает ветерана ФБР Роберта Ханссена к пожизненному заключению за то, что он в течение 15 лет передавал Москве секретные технологии и разоблачил несколько американских шпионов в России.

2000

5 апреля. Бизнесмен Эдмонд Поуп стал первым за сорок лет гражданином США, которого признали виновным в шпионаже против России. Он приговаривается к 20 годам тюрьмы, но президент Путин два дня спустя милует его.

14 июня. Власти США арестовывают отставного разведчика Джорджа Трофимова. Его приговаривают к пожизненному заключению за передачу стратегических документов СССР и России во время работы на американских военных объектах в Германии.

1999

8 декабря. Работающего в Вашингтоне российского дипломата Станислава Гусева высылают из страны за сбор информации на собраниях МИДа.

1997

16 мая. Мойзель Финкель приговорен в России к 12 годам тюрьмы за продажу США секретных сведений о российских подводных лодках.

5 июня. Харольд Джеймс Николсон приговорен к 23 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Он самый высокопоставленный агент ЦРУ, который когда-либо был обвинен в шпионаже.

1994

Февраль. США задерживают Олдриха Эймса, 31 год работавшего на ЦРУ и с 1985 по 1993 год передававшего информацию Москве. Два месяца спустя его приговаривают к пожизненному заключению. Как утверждает Вашингтон, его измена частично способствовала гибели примерно дюжины агентов США.

Олдрих Эймс. DENIS PAQUIN/AP

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАроссиясшашпионаж
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