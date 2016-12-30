Обзор: шпионские скандалы между Россией и США за последние годы

2016
8 июля. В качестве реакции на нападение российского полицейкого на американского дипломата США высылают двух российских чиновников. Россия в ответ высылает двух американских дипломатов.
2015
25 января. ФБР арестовывает предполагаемого российского шпиона Евгения Бурякова, работавшего в Нью-Йорке под видом банкира. В мае 2016 года его приговаривают к двум с половиной годам тюрьмы.
12 ноября. ФСБ сообщает, что бывший полицейский Евгений Чистов приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу ЦРУ.
2013
14 мая. Москва сообщает о задержании американского дипломата Райана Фогля, который, как утверждается, пытался вербовать россиян. Его объявляют персоной нон грата, спустя пять дней он покидает Россию.
Райан Фогль. HANDOUT/REUTERS
2012
6 июня. Московский военный суд приговаривает полковника ФСБ Валерия Михайлова к 18 годам тюрьмы за передачу секретных сведений ЦРУ.
6 декабря. Отставной матрос Роберт Хофманн задержан за то, что пытался продать россиянам детали системы слежения за подводными лодками. В 2014 году его приговаривают к 30 годам заключения.
2010
27 июня. Власти США арестовывают 10 человек, подозреваемых в том, что они являются российскими агентами, которые хотят проникнуть в американские политические круги. Взятие под стражу происходит после слежки, которая длилась почти десять лет. Все они признают свою вину и освобождаются 9 июля после крупнейшего обмена шпионами сежду США и Россией после окончания холодной войны. Обмен происходит в Венском аэропорту.
Анна Чапман. David Azia/AP
2004
7 апреля. Российский эксперт по оружию Игорь Сутягин приговорен к 15 годам лишения свободы за передачу Америке разведданных о российских системах ядерной обороны. Сутягин, работавший в российском Институте США и Канады, утверждает, что невиновен. Его освобождают в 2010 году в ходе обмена.
2003
11 июня. Отставной полковник СВР Александр Запорожский приговорен к 18 годам тюрьмы за передачу секретных сведений ЦРУ. Его также обменивают в 2010 году.
Александр Запорожский./ AFP/Scanpix
2002
26 июня. Россия судит бывшего высокопоставленного офицера КГБ Олега Калугина, шпионившего на США. Сам Калугин с 1995 года живет в Америке, процесс проходит в его отсутствие.
2001
18 февраля. Американский суд приговаривает ветерана ФБР Роберта Ханссена к пожизненному заключению за то, что он в течение 15 лет передавал Москве секретные технологии и разоблачил несколько американских шпионов в России.
2000
5 апреля. Бизнесмен Эдмонд Поуп стал первым за сорок лет гражданином США, которого признали виновным в шпионаже против России. Он приговаривается к 20 годам тюрьмы, но президент Путин два дня спустя милует его.
14 июня. Власти США арестовывают отставного разведчика Джорджа Трофимова. Его приговаривают к пожизненному заключению за передачу стратегических документов СССР и России во время работы на американских военных объектах в Германии.
1999
8 декабря. Работающего в Вашингтоне российского дипломата Станислава Гусева высылают из страны за сбор информации на собраниях МИДа.
1997
16 мая. Мойзель Финкель приговорен в России к 12 годам тюрьмы за продажу США секретных сведений о российских подводных лодках.
5 июня. Харольд Джеймс Николсон приговорен к 23 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Он самый высокопоставленный агент ЦРУ, который когда-либо был обвинен в шпионаже.
1994
Февраль. США задерживают Олдриха Эймса, 31 год работавшего на ЦРУ и с 1985 по 1993 год передававшего информацию Москве. Два месяца спустя его приговаривают к пожизненному заключению. Как утверждает Вашингтон, его измена частично способствовала гибели примерно дюжины агентов США.
Олдрих Эймс. DENIS PAQUIN/AP