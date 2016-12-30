На трассе в Германии столкнулись 11 автомобилей, шесть человек погибли

ДТП произошло в федеральной земле Бавария в районе Нижний Альгой, сообщает DW .

По информации управления полиции города Кемптен, в столкновение были вовлечены три грузовика и восемь легковых автомобилей. Издание Bild приводит на своем сайте информацию о 12 столкнувшихся машинах. Одна из машин была практически полностью уничтожена - пять из шести жертв столкновения находились в ней. Еще одного погибшего спасатели обнаружили в кабине грузовика.

Пятерым пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно, восемь человек доставлены в больницы.

Точная причина ДТП устанавливается. Во время происшествия в районе Нижний Альгой был густой туман.