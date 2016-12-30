"Будучи депутатом Европарламента становиться мэром Нарвы - не хочу никого обижать, но это не равнозначная замена", - сказала Яна Тоом.

Вместе с тем никаких окончательных решений пока не принято. Сама Яна Тоом по-прежнему готова баллотироваться и в Таллинне, если ей будет предложен пост мэра столицы.

Напомним, что в итоговом интервью Rus.Postimees председатель Центристской партии Юри Ратас сказал, что у Яны Тоом есть «большое желание» баллотироваться в Нарве.

«Что касается Яны Тоом, то я не слышал, чтобы она собиралась создавать свой список, - продолжил Ратас. – Слышал только, что она выразила желание баллотироваться на местных выборах. Могу с уверенностью ей сказать: добро пожаловать в список нашей партии!»