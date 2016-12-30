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Клонированная телка Аугустийна ведет в Южной Эстонии жизнь обычной коровы1

BNS
BNS
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По словам проректора по науке Эстонского университета естественных наук Юлле Яакма, клонированная телка Аугустийна, которой летом исполнилось два года, ведет в Южной Эстонии жизнь обычной коровы.

"Аугустийна в "деревне у бабушки" в том смысле, что живет на маленьком хуторе жизнью обычной коровы,- сказала Яакма BNS. - И наружностью, и поведением она совершенно обычная корова и отличается от всех иных коров только историей своего появления на свет».

Как рассказала Яаксма, университета поддерживает тесные отношения с другими научными лабораториями и центрами, информируя коллег об этапах развития клонированного животного, но никакого чрезмерного любопытства с подтекстом в отношении Аугустийны не наблюдается, поскольку ясно, что никакого особенного трансгенного или лечебного молока она не дает.

«Она для нас скорее такого рода лабораторное животное, демонстрирующее нам, как действует технология клонирования, и предоставляющее материал, с помощью которого мы можем убедиться, что клонированием можно получить здоровое и способное к размножению животное. Для мировой общественности большого научного интереса Аугустийна собой не представляет. Научные центры интересует, скорее, как в этом направлении дальше развивать технологию клонирования, чтобы в дальнейшем получать от трансгенных коров больше пользы",- отметила Яакма, по словам которой проект клонированного теленка Аугустийны в течение пяти лет обошелся почти в миллион евро.

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