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В новогоднюю ночь во Франции сожжено 650 автомобилей, 454 человека задержаны

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Новогодняя ночь во Франции вновь была омрачена множеством инцидентов, связанных с сожжением автомобилей хулиганами. Как сообщили в воскресенье в министерстве внутренних дел республики, в общей сложности за ночь было сожжено 650 машин, пишет ТАСС

"В этом году в очередной раз количество сожженных автомобилей показывает, что этот феномен, сколь бы неприемлемым он ни был, продолжает существовать. Было подожжено 650 машин, в то время как в прошлом году таких случаев было 602", - говорится в заявлении МВД.

Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что эта неблагоприятная тенденция в целом идет на спад. "За последние пять лет количество сожженных автомобилей (в новогоднюю ночь) сократилось на 20%", - указали в ведомстве.

Как напомнили в МВД, порядок на улицах французских городов в новогодние выходные обеспечивали в общей сложности "более 100 тыс. полицейских, жандармов, пожарных, сотрудников муниципальной полиции и членов гражданских организаций". "Ночь Святого Сильвестра (новогодняя ночь) прошла без крупных инцидентов", - отмечается в заявлении.

Однако, продолжили в МВД, в ряде мест все же были отмечены "некоторые случаи напряженности или нарушений общественного порядка". В частности, в Ницце двое бойцов Республиканской роты безопасности (спецподразделение полиции) пострадали, когда неизвестные стали бросать в полицейский патруль камни. В городе Ойонна на востоке страны при тушении одной из подожженных машин пострадал работник пожарно-спасательной службы.

В остальном, подчеркнули в министерстве, все попытки нарушить общественный покой и помешать празднествам пресекались силами правопорядка. "В течение ночи 454 человека были задержаны сотрудниками полиции и жандармерии. Из них 301 человек был временно помещен под стражу", - проинформировали в МВД Франции.

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