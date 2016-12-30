Президент «Баварии»: в Германии сильны антироссийские настроения, и это неправильно

«В Германии мы постоянно критикуем Россию вплоть до уничижения, и я вижу в этом крупную проблему. Я прекрасно понимаю, что в России живут и работают не только добрые самаритяне и благодетели, но было бы мудрее решать мировые вопросы совместно с Россией и США. Если три крупных центра – Европа, США и Россия – будут работать совместно, многие проблемы могут быть быстро решены. В противном случае ситуация, которая и так становится все хуже и хуже, не исправится», – сказал Ули Хёнесс в интервью TZ.