В ответ на это легендарный бразилец Роналдо написал в фейсбуке поздравление с 2017 годом, в котором вместо цифр 2 и 0 также подставил флаги двух этих стран, напоминая о победе своей национальной команды над немцами со счетом 2:0 в финале ЧМ-2002.
Фото: Роналдо и Кроос обменялись колкостями в новогодних поздравлениях
Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в своем новогоднем поздравлении не упустил возможности напомнить подписчикам о полуфинале чемпионата мира – 2014 между Бразилией и Германией, который закончился победой его сборной со счетом 1:7 (немцы выступали в роли гостевой команды), выложив пост, в котором цифры 1 и 7 были заменены флагами Бразилии и его родной страны соответственно, сообщает Rusfootbal.info.