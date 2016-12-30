Понедельник, 2. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Фото: Роналдо и Кроос обменялись колкостями в новогодних поздравлениях

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Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в своем новогоднем поздравлении не упустил возможности напомнить подписчикам о полуфинале чемпионата мира – 2014 между Бразилией и Германией, который закончился победой его сборной со счетом 1:7 (немцы выступали в роли гостевой команды), выложив пост, в котором цифры 1 и 7 были заменены флагами Бразилии и его родной страны соответственно, сообщает Rusfootbal.info.

В ответ на это легендарный бразилец Роналдо написал в фейсбуке поздравление с 2017 годом, в котором вместо цифр 2 и 0 также подставил флаги двух этих стран, напоминая о победе своей национальной команды над немцами со счетом 2:0 в финале ЧМ-2002.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАроналдотони кроос
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