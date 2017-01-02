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Давид Всевиов: важный мессидж для маленькой Эстонии

Rus.Postimees.ee
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Историк говорит о том, как он воспринял новогоднюю речь президента Керсти Кальюлайд.

Я воспринимаю речи президентов, как правило, спокойно. Они же в своем формате ничего сенсационного предложить не могут. Мне было приятно, что президент не обратила особого внимания на вопросы внешней политики.

В новогодний вечер самый важный мессидж президента для меня состоял вот в чем: во многом то, как мы будем жить в 2017 году, зависит от нас самих.

Это первая эмоция. Конечно, впоследствии речь всегда лучше перечитать: к тому времени, как мы слушаем речь президента, мы съедаем довольно много свинины, капусты и картошки – и сознание немножко затемняется...

Я думаю, этот мессидж для нашей маленькой Эстонии – очень важный. У нас разрыв между теми, кто принимает решения, и теми, кто выступает как объекты этих решений, должен быть очень маленьким.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАКерсти Кальюлайдновогодняя речь
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