Эстония возглавила сотрудничество Балтийских стран

"Внимание Эстонии в период председательства будет сосредоточено прежде всего на сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, а также на дальнейшем развитии энергетического рынка и транспортных связей", - обозначил министр иностранных дел Свен Миксер цели Балтийского сотрудничества в предстоящем году.

"При нынешней ситуции по безопасности Балтийским странам очень важно сотрудничать для того, чтобы обеспечить безопасность и благосостояние людей, - подчеркнул Миксер. - Эстония, Латвия и Литва являются очень хорошими друзьями, и у них есть много возможностей для того, чтобы делиться опытом и укреплять сотрудничество".

Председательство сотрудничества Балтийских стран происходит поочередно и меняется в начале каждого календарного года. Задачей председателя является координация сотрудничества трех Балтийских стран на правительственном и парламентском уровне.