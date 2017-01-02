Германия: новогодние фейерверки сильно загрязняют воздух

В частности, замеры, проводившиеся в Мюнхене в новогоднюю ночь, показали, что уровень вредных веществ в воздухе превысил в 27 раз рекомендованные ЕС 50 микрограмм вредных частиц на кубометр воздуха.

Вообще же, как отмечается, по всей стране в этот день в воздух выбрасывается около четырех тысяч тонн вредных веществ, что можно приравнять к 15% всех автомобильных выбросов за год.

Из-за фейерверков частицы пыли, грязи и копоти становятся микрочастицами, а затем беспрепятственно попадают в легкие и могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем.

Организации по защите окружающей среды требуют от властей ввести запрет на использование фейерверков частными лицами.

Ранее Европейское агентство по окружающей среде сообщило, что в Европе загрязнение воздуха ежегодно приводит к преждевременной смерти около 467 тысяч человек.