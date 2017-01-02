Совет специалиста: в какое бюро недвижимости лучше обратиться, в большое или маленькое?

Маленькие бюро недвижимости занимаются, по большей части, посредничеством при продаже и аренде квартир вторичного рынка. Новой недвижимости в их портфеле ограниченное количество или нет вовсе, так как застройщики предпочитают сотрудничать с крупными фирмами.

Годами работающие в маленьких бюро маклеры, безусловно, имеют свою клиентуру, однако начинающим обзавестись своими клиентами очень сложно. Тем более, что собственники недвижимости, сами выставляющие на специализированных порталах объявления о продаже, обычно пишут: «Маклеров просим не беспокоить».

Большое бюро имеет больше возможностей, так как за каждым маклером стоят специалисты, с которыми можно проконсультироваться по юридическим вопросам или найти помощь при определении верной цены объекта.

Профессиональный маклер, прежде чем назвать клиенту реальную цену его квартиры, проанализирует сделки, заключенные в том же районе, или обратится за помощью к оценщику, поэтому названная им цена будет не взятой с потолка, а подкрепленной фактами.

Маклер маленькой фирмы определяет цену на свой страх и риск или же идет на поводу у продавца. А если на квартиру по такой цене все же находится покупатель, планирующий взять ипотечный кредит, то он заказывает оценочный акт. А оценщик оценивает недвижимость объективно, поэтому цена в оценочном акте окажется гораздо ниже и сделка может не состояться. Маклеры из крупных фирм, как правило, в такой ситуации не оказываются.

Крупные бюро недвижимости предлагают более широкий спектр услуг: снимают видео, задействуют социальные сети, изготавливают наружную рекламу, печатают буклеты. Это делает работу по продаже объекта гораздо более эффективной.

Так как же выбрать бюро недвижимости?

Чтобы сделать правильный выбор, клиент должен представлять, на какие услуги он может рассчитывать и сколько за них ему придется заплатить. Есть мнение, что маклеру платят посредническую плату зря, так как он не делает ничего особенного, а каждый человек в состоянии сам продать свое имущество.

Да, для посреднической платы не существует никакого специального прейскуранта, сумма определяется путем переговоров и зависит от объекта и спектра оказанных услуг.

Большие фирмы публикуют больше объявлений и предлагают более квалифицированное и профессиональное обслуживание, поэтому их услуги дороже. Услуги маклеров из маленьких фирм часто сводятся лишь к показу объекта потенциальным клиентам. Поэтому клиент должен сам сделать вывод на основании анализа стоимости и качества услуг.

Клиенту следует выбрать себе маклера, который хорошо знает рынок недвижимости и конкретный район, умеет хорошо общаться и вести переговоры, имеет широкий кругозор. При выборе маклера клиент должен также подумать, какие именно услуги он хочет получить. Можно выбрать экономичный вариант, когда маклер размещает объявление на портале недвижимости и в случае появления интересующихся приводит их смотреть объект: в маленьких фирмах услуги часто на этом заканчиваются. Если же вы хотите получить, например, профессиональные фото, обширную рекламы, организованные дни открытых дверей для клиентов, то и заплатить вам придется больше.