Ассанж: кибератаки на машины для голосования в США не было

По словам Ассанжа, его организация неоднократно повторяла, что источник, который предоставил WikiLeaks письма Джона Подесты, главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон, не является правительственным. Также он отказался сказать, был ли этот источник из США или из другой страны, сообщает портал Газета.ru.

Ассанж уверен, что никаких убедительных доказательств вмешательства «российских хакеров» в избирательную систему США не было. На вопрос о том, почему в таком случае президент США Барак Обама вводит санкции против России, основатель WikiLeaks ответил, что тот «играет в игры».

Кроме того, Ассанж отметил, что его организация опубликовала бы документы, касающиеся избранного президента США Дональда Трампа или Республиканской партии, если бы получила их.