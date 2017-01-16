"BBC Worldwide очень серьезно относится к нарушению нашей строгой системы безопасности, и мы инициировали полное расследование того, как произошла эта утечка", - говорится в заявлении коммерческого подразделения корпорации, которое занимается распространением сериала.

Первый канал также сообщил, что находится в тесном контакте с Би-би-си и пытается найти источник материалов, выложенных в интернет.

"По предварительной версии, причиной была хакерская атака. Полной информацией об инциденте Первый канал будет готов поделиться с коллегами после окончания расследования", - говорится в заявлении телеканала.

Эпизод под названием "Последнее дело" (Last Problem) в русской озвучке появился в сети за несколько часов до официального выхода в телеэфир на территории Великобритании.

На официальной странице сериала в "Твиттере" создатели "Шерлока" призвали зрителей не скачивать и не распространять нелегальную версию последней серии.

Рейтинг заключительной серии четвертого сезона в Британии стал самым низким за всю историю сериала.

Финальный эпизод сезона "Шерлока" собрал среднюю аудиторию в 5,9 млн человек, в то время как первую серию "Шесть Тэтчер" 1 января посмотрели около 8,1 млн человек.

Как заявил сценарист и продюсер сериала Стивен Моффат, он не исключает появления нового, пятого сезона "Шерлока".