Не имеющий водительских прав Стальнухин рассказал, почему купил машину в лизинг на деньги налогоплательщиков

Как сообщил Стальнухин в передаче ETV "Ringvaade", несколько лет назад у него начались проблемы с левой рукой, которая стала неметь. "Выяснилось, что это локтевой нерв, мне сделали операцию, и в течение года ситуация улучшилась", - рассказал политик, добавив, что улучшение было недолгим, и теперь ситуация снова ухудшилась.

Стальнухин пояснил, что раньше у него были водительские права и он сам ездил на машине, но отказался от этого после того как спровоцировал опасную ситуацию на дороге. "У меня возникли опасения за других участников движения и я отказался от вождения и от водительских прав. Все, что я делаю, я делаю в соответствии с решениями руководства Рийгикогу и с разрешения Канцелярии, руководству известно о моей болезни", - добавил он.