Суд оправдал волостного старейшину Ныва

Суд решил оправдать Рахумяги, обвинявшегося в присвоении имущества, и прекратить уголовное следствие по эпизоду о фальсификации, поскольку в действиях подсудимого присутствовали признаки проступка. Кроме того суд передал Налогово-таможенному департаменту материалы для расследования потенциального проступка.

Суд не нашел подтверждения совершенного Рахумяги в качестве должностного лица присвоения имущества. Суд решил, что предъявленные Рахумяги обвинения аналогичны, и поэтому два обвинения следует считать одним. Кроме того, суд нашел в обвинениях признаки налогового нарушения. Тем самым, по решению суда, уголовное следствие следует прекратить, а производство по делу о потенциальном налоговом проступке следует передать в Налогово-таможенный департамент.

Ранее прокурор требовал оштрафовать Рахумяги на 250 дневных окладов, то есть 12 650 евро. Защита заявила, что обвинение не обосновано по всем составам обвинения.

Согласно обвинению, Дейв Рахумяги в 2014 году указал в журнале поездок на служебном автомобиле ложные данные об использовании автомобиля и пройденных расстояниях, и передал эти данные бухгалтеру волостной управы. Кроме того, он получал бензин по топливной карте волости и тем самым причинил ей ущерб в размере более 800 евро. На данный момент ущерб компенсирован.

Ранее Рахумяги говорил изданию Laane Elu, что действительно неточно заполнял журнал поездок, но не совершил ничего противозаконного.

Ревизионная комиссия волостной управы, изучившая журналы поездок за 2014 год, обнаружила, что Рахумяги пользовался служебным автомобилем таким образом, что нанес волости ущерб в размере более 1700 евро, включая топливо за счет волости. Он также пользовался служебным автомобилем для личных поездок, но теперь волостное собрание разрешило это ему. По словам Рахумяги, ход рассуждений комиссии о размере ущерба был в то время крайне запутанным.

В начале 2015 года Рахумяги вернул волости более 1700 евро. «Любой бы заплатил, если бы ему пригрозили полицией», - отметил он.

Волость Ныва компенсирует волостному старейшине 250 евро затрат на топливо в месяц, в 2014 году эта сумма составляла 160 евро. Если счет за топливо выше, старейшина сам должен оплачивать оставшуюся сумму.