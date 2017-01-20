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Смерть в результате аварии – отвратительный способ уйти из жизни 4

Ассо Пуйдет
Ассо Пуйдет
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Автомобиль, превращенный в скомканный кусок железа. Между мотором, погнутым металлом и разбитым сиденьем находится мертвое тело. Запах крови смешался с запахом топлива. Последний хрип, с которым душа покидает тело. 

Смерть в результате аварии – это не очищение, не спокойный уход на тот свет. Cмерти обычно предшествуют жуткие травмы, пишет Ассо Пуйдет в газете Postimees.

Последние мгновенья

Мати – мужчина средних лет. По ночной Эстонии он едет домой. Домой он не попадет. Ему осталось жить всего несколько минут. Этого слишком мало даже для того, чтобы дослушать по радио играющую песню. Песню, которой он Мати подпевает за рулем своего автомобиля Toyota Corolla 1998 года выпуска, когда мчится по шоссе Таллинн-Тарту. Да и что значит «мчится»? Скорость ведь всего 130 км/ч.

На дороге никого нет, асфальт сухой. Что может пойти не так? Однако Мати совершает ошибку и заходит в поворот на слишком большой скорости. Правое переднее колесо наезжает на бордюр.

Чтобы не вылететь с дороги, мужчина крутит руль влево. Однако слишком поздно и слишком сильно. Машина пересекает две полосы движения, выезжает с дороги, взлетает в воздух и после небольшого полета врезается в дерево.

Громкий скрежет металла контрастирует с последующей холодной тишиной. Последний вздохи мужчины никто не услышит. Мати умер. Как говорят ученые, в организме произошли изменения, несовместимые с жизнью.

Во всем виноват он сам

В поисках ответа на вопрос о том, почему люди погибают на дорогах, старший комиссар Департамента полиции и погранохраны Рихо Тянак считает важным не забывать, что не все зависит от дорожного надзора и его эффективности.  

«Если представить дорожное движение в виде оси, то на одном конце строгая полиция, а на другом водитель. Однако между ними находится множество других факторов и субъектов, которые могут сделать движение на дороге, как лучше, так и хуже», - отмечает он.

Прежде всего, безопасность движения зависит от самого участника движения. И это вне зависимости от того, передвигается ли этот участник пешком, на велосипеде или моторном средстве. И если случается авария, то это значит, что кто-то где-то в чем-то ошибся.

«Мы должны создать такую среду, чтобы у участника дорожного движения было, как можно меньше возможностей ошибиться», - говорит Тянак. Однако это решение работает лишь в теории.

«Я не знаю ни одной страны, в которой машины ездят по дорогам, а число погибших и пострадавших в авариях равняется нулю», - говорит он, добавляя, что внешний факторы (надзор, строительство заграждений, воспитание) должны все же сводить к минимуму вероятность такого развития событий.

Смертельные факторы

Если изучить аварии, которые заканчиваются серьезными травмами или смертью, то можно выделить несколько факторов, совокупность которых ведет к трагедии.

Во-первых, Тянак называет вещества, влияющие на внимательность водителя: алкоголь, наркотики, а также другие вещества, замедляющие реакцию и снижающие внимательность.

Во-вторых, неверная оценка дорожных условий и неправильно выбранная скорость. «У нас много водителей, которые постоянно действуют на грани», - отметил Тянак.

В-третьих, неиспользование ремней безопасности. «То, что человек не пристегнул ремень безопасности, его сразу не убьет. Он может так годами ездить. И может быть он сам на дороге не ошибется, а ошибется кто-то другой», - отмечает комиссар, добавляя, что среди водителей распространено убеждение, что «со мной-то ничего не случится».

Статистика прошлого года показывает, что выросло число тех, кто исходит из убеждения, что «в этой машине ремни не пристегиваются, если умирать, то как мужчина». И умирают. Хотя могли бы выжить. Из 66 погибших в прошлом году 30 не были пристегнуты ремнями безопасности. Эти 30 могли бы быть сегодня с нами.

Полностью статью в оригинале можно прочитать, пройдя по ссылке.

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