Молодой человек погиб, пытаясь пройти по проводам между девятиэтажками

По данным правоохранительных органов, юноша решил пройти по проводам между двумя девятиэтажными многоквартирными домами на Майском бульваре города Курска, расположенными друг от друга на расстоянии около ста метров. Приблизительно на середине пути он сорвался и упал вниз на землю, получив телесные повреждения, от которых сразу скончался.

Погибшим оказался 20-летний житель Курска, проживавший на улице Советской. Его родители рассказали, что сын употреблял наркотики, однако причину таких его необдуманных действий не знают.

Следственным отделом по Центральному округу Курска СУ СК РФ по Курской области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Отметим, трагические случаи происходят и с профессионалами: в начале января французский канатоходец Меле, основатель акробатической группы Flying Frenchies, погиб, сорвавшись с 30-метровой высоты во время тренировки. Меле был хорошо известен в мире экстремальных видов спорта. Он занимался хождением по канату, бейсджампингом, вингсьютом и другими воздушными видами спорта, а также альпинизмом.