Исинбаева: Россию очерняют именно не состоявшиеся в спорте атлеты

«У меня возникает вопрос: почему информаторы вместо того, чтобы снимать на скрытую камеру материал и потом продавать его, не обращаются в следственные органы? Почему не идут в Министерство спорта или в антидопинговое агентство, чтобы заявить о нарушениях, почему без доказательств вновь обобщают всех спортсменов?

И, что характерно, очерняют нашу страну и наших чистых спортсменов именно не состоявшиеся в спорте атлеты. Я заявляю: чистый спорт в России был, есть и будет, и моя карьера — этому прямое подтверждение», — написала Исинбаева в своем Instagram.