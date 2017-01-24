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Исинбаева: Россию очерняют именно не состоявшиеся в спорте атлеты

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала новый фильм ARD о допинге в российском спорте, в котором информатором выступил легкоатлет Андрей Дмитирев.

«У меня возникает вопрос: почему информаторы вместо того, чтобы снимать на скрытую камеру материал и потом продавать его, не обращаются в следственные органы? Почему не идут в Министерство спорта или в антидопинговое агентство, чтобы заявить о нарушениях, почему без доказательств вновь обобщают всех спортсменов?

И, что характерно, очерняют нашу страну и наших чистых спортсменов именно не состоявшиеся в спорте атлеты. Я заявляю: чистый спорт в России был, есть и будет, и моя карьера — этому прямое подтверждение», — написала Исинбаева в своем Instagram.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАinstagramелена исинбаева
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