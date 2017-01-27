Кухня: как правильно выбрать высоту рабочей столешницы

Главным критерием должен являться рост того, кто чаще всего пользуется кухней, то есть хозяйки.

Высота столешницы в наши дни, когда вокруг достаточно много женщин и мужчин выше среднего роста, должна составлять не менее 87 см, а в среднем, от 85 до 92см. Соответственно, человеку с ростом от 160 см будет удобно работать около столешницы в высоту 85-87см, если рост составляет 170см и более — 88-90см, 180см и выше, — разделочная поверхность от пола должна располагаться на уровне 90-92см.

Фото: homester.com.ua

Глубина, то есть расстояние от стены до края столешницы, также должна иметь не случайные размеры. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы подвесные шкафы располагались на определенной высоте, и были не глубже, чем предписывает эргономика.

Более подробно об эргономике на кухне читайте и фоторафии смотрите ЗДЕСЬ!