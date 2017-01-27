"Если человек жил в момент заключения брака в другой стране, в которой можно заключать однополые браки, то необходимо оценить, не приведет ли признание брака действительным к тому результату, который явно несовместим с основными принципами эстонского законодательства", - говорит преподаватель административного права Тартуского университета Эне Андресен, пишет Rus.Err.

Одним из решающих факторов при оценке действительности брака является место жительства человека при заключении брака: оба супруга должны жить в стране, где такие браки являются законными.

По словам преподавателя гражданского права Тартуского университета Маарьи Торга, для заключения однополого брака недостаточно совершить так называемую туристическую поездку, человек должен жить и работать в другой стране длительное время.