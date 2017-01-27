"Мы, политики, тоже люди, мы тоже совершаем ошибки. Но на них надо учиться", - сказал он в интервью изданию Welt am Sonntag. При этом министр отметил, что в Германии принимаются меры к тому, чтобы эти ошибки исправить, сообщает Интерфакс.

Он сказал, что Евросоюзу следует более рационально разместить мигрантов в странах-членах ЕС, признав, однако, что социальные гарантии, которые предоставляет Германия, выше, чем в других странах. Этим обусловлено стремление мигрантов осесть именно в Германии.

Он скептически оценил политику президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов.