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Аарне Сеппель: время простоты в системе налогообложения закончилось

Аарне Сеппель
Аарне Сеппель
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Налоговая система проста в двух случаях: если вы получаете деньги по-черному и не платите налогов или если зарплата поступает на счет и можно быть уверенным, что все налоги уплачены. Компромисс правящего союза вылился в Закон о налогах, в котором о ступенчатом подоходном налоге напрямую не говорится, но при помощи фокуса-покуса с не облагаемым налогом минимумом, на деле он является налоговой системой со ступенью в 6000 евро. Жизнь показала, что и нынешняя система для многих оказывается достаточно сложной, но если напрячься, то справиться с ней можно.

С нового года жить просто смогут только те люди, которые каждый месяц получают одну и ту же сумму и не получают никакого дополнительного дохода. Если же возникнет надобность продать доставшийся в наследство лес, или работодатель решит вознаградить работника премией за хорошие результаты труда, от простоты не останется и следа. Еще больше ситуация осложнится, если человек активен и у него есть силы работать в нескольких местах.

Естественно, все по-прежнему все можно рассчитать, а если поднапрячься, то и вникнуть в формулу. Но тут есть одно существенное НО. В этом случае налогоплательщик должен быть в состоянии распланировать свой бюджет на год вперед. Он должен учесть неожиданный доход, посчитать деньги, поступающие из разных мест работы, и на основе этих данных, самостоятельно высчитать сумму не облагаемого налогом минимума.

Postimees привел три очень простых примера, в случае которых сложно предъявить людям претензии, что они не рассчитали свои обязательства по налогам. Во всех случаях получилось, что при изменении Закона о налогах и после одобренной правящим союзом реформы подоходного налога, многие люди ежемесячно будут находить в своем кармане чуть больше денег, однако реальность обрушится на них холодным душем через год, когда государство потребует вернуть сотни евро. И выгода, полученная в результате налоговой реформы, растает быстрее, чем весенний снег.

При мудром управлении правящего союза у граждан остается все меньше прав, им предписывают, когда, как и при каких условиях можно что-то купить или сделать. С одной стороны, гражданам не доверяют: страной управляют через запреты и ограничения. А с другой стороны, десятки тысяч честных налогоплательщиков загоняют в зарплатную ловушку, которая отбивает желание увеличивать доходы честно и официально.

Более-менее дуракоустойчивым советом может быть пожелание людям самим установить настолько маленькую ставку не облагаемого налогом минимума, насколько это позволит размер зарплаты. Правда, это означает, что политические обещания о налоговых победах в лучшем случае обернутся разовой суммой, которую вы получите после подачи налоговой декларации.

Основываясь на опыте последнего десятилетия, можно сказать, что Налоговый департамент проделал отличную работу. Подача декларации о доходах физического лица настолько проста, что иной раз возникает опасение: а вдруг вместо четырех кликов нужно было сделать восемь - это же такое большое и важное дело.

И все же остается надежда, что за оставшийся год Налоговый департамент вместе с бухгалтерами разработают компьютерную программу, которая позволит и самому человеку полуавтоматически выбрать для себя свою ежемесячную налоговую нагрузку. Пока же ясно только одно: нынешней простоты больше не будет.

И последнее: правительству нужно набраться смелости и открыто назвать изменения в налогах переходом на ступенчатую систему налогообложения. Даже если волк наденет на себя овечью шкуру, он не перестанет быть волком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдепартаментналогово-таможенный департаментподоходный налогреформа
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