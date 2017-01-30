Мужчина, вытащивший утопающего около Горхолла: люди котов в интернете спасают, а тут – человек

По его словам, первыми тонущего заметили прохожие, которые и подбежали к нему с просьбой о помощи.

«Мы с другом пили кофе у Горхолла, - рассказал аноним. - Я сам поначалу ничего не заметил. К нам подбежала девушка и попросила о помощи: сказала, что в воде находится мужчина и что они сами не справятся. Мы подошли, увидели тонущего, который держался за старую опору причала. Внизу там камни были».

Дальше ситуация развивались молниеносно. Мужчина, не раздумывая, скинул с себя одежду и бросился в воду. «Тонущему было лет 55. Я его схватил, и тут ко мне спрыгнул молодой парень, помог вытащить его на камни. Потом его подняли на причал. Вот, собственно, и всё», - рассказал он. Ледяной воды житель Таллинна, по его словам, даже не почувствовал – холодно было, когда он уже выбрался из воды. К счастью, сам он после погружения в ледяную воду не заболел.

Ничего особенного в своем поступке он не видит: «Ничего такого тут нет. В интернете показывают, как люди котов спасают, а тут – человек».

По его словам, находившиеся поблизости люди посадили пострадавшего в машину и стали отогревать. К моменту прибытия спасателей пострадавший уже был передан сотрудникам скорой помощи.