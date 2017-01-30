Внимание, розыск! Пропал 37-летний Сергей

Правоохранительные органы собирают информацию о круге общения мужчины и его привычках, чтобы отследить его возможный маршрут и местонахождение. Полиция проверила различные адреса, где мужчина предположительно мог находиться, но это не принесло результата.

Рост Сергея - 178 см, у него крепкое телосложение, темные короткие волосы и карие глаза. Когда он вышел из дома, на нем были синие джинсы, темно-синяя куртка, а под ней полосатый черно-белый свитер. На мужчине была темно-коричневая обувь.

Пропавший Сергей./ Департамент полиции и погранохраны.

Полиция просит всех, у кого есть информация о возможном местонахождении или маршруте изображенного на фото мужчины, сообщить об этом по номеру 112 или 612 3000.